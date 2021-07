Cècile Kyenge fa il medico di famiglia a Padova. Ma è polemica

Da ministro a medico di base. Cècile Kyenge torna a far parlare di sé: l'ex ministra dell'Integrazione, la prima di colore in Italia, ora fa il medico di famiglia a Padova. Italiana di origini congolesi, 57 anni, Kyenge ha esercitato l'incarico politico dal 2013 al 2014 con il governo Letta, poi è stata europarlamentare nei cinque anni successi. Ora, invece, ha accettato l'incarico di un anno come medico di base nella periferia della città veneta. Professione che, però, ha innescato non poche polemiche.

"La dottoressa Cècile Kyenge è un'oculista non un medico di base: non ha fatto il tirocinio nei medici di famiglia" dice in un'intervista rilasciata a la Repubblica Domenico Crisarà, segretario della Federazione dei medici di medicina generale. Il quale prende di mira non tanto la collega ma la procedura con cui l'Usl 6 di Padova ha assegnato l'incarico alla Kyenge. Procedura scaturita dall'urgenza di sostituire la dottoressa Maria Teresa Guiotto andata in pensione nel dicembre 2020. L'ex ministra era iscritta nella graduatoria usata per scegliere il sostituto. Ma Crisarà puntualizza: "La dottoressa Kyenge non ha mai svolto il ruolo di medico di famiglia. Non significa non sia in grado di farlo, ma che sono stati saltati dei passaggi importanti”.