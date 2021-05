Cerca di salvare la madre dalle coltellate. Muore 19enne, donna in fin di vita

Tragedia a Tortolì nel Nuorese. Un ragazzo di appena 19 anni muore nel tentativo di salvare la madre dal suo ex compagno armato di coltello. Per Mirko non c'è stato niente da fare, trafitto al cuore da un fendente. Il killer ha lasciato in fin di vita anche la donna, ricoverata in ospedale è in condizioni disperate. Paola - si legge sul Corriere della Sera - se lo era portato a casa quel ragazzone venuto dal Pakistan, anche se la sorella non era proprio contenta: "Attenzione, lo conosci solo da pochi mesi e ha vent’anni meno di te". Presto anche la donna aveva dovuto darle ragione: gelosia, scenate, botte. Poi la fine della storia e una denuncia per stalking. Ma neanche l’arresto, qualche settimana in carcere e una diffida di tenersi alla larga dalla casa dell’ex compagna hanno fermato Shaid Masih, 29 anni.

Martedì all’alba a Tortolì, capoluogo dell’Ogliastra, - prosegue il Corriere - il killer si è arrampicato su una gronda, ha sfondato una finestra. Paola Piras, 50 anni, dormiva; ha urlato, Shaid aveva in mano un coltello e ha colpito furiosamente lei e il figlio che ha cercato di difenderla: una cinquantina di fendenti, uno ha squarciato il cuore di Mirko, 19 anni, che è morto dissanguato in pochi minuti. Su Paola, che barcollava, 17 coltellate: all’addome, al petto, alla gola. È in condizioni disperate in ospedale. L'uomo è stato arrestato.