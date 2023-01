Iran: quella del settimanale Charlie Hebdo non è satira, ma pornografia

Charlie Hebdo, il settimanale francese sta esagerando

Come al solito il settimanale francese Charlie Hebdo sta esagerando. L’altro giorno è uscita una serie di vignette pornografiche in prima pagina: una donna nuda con le gambe divaricate mentre una serie di piccoli ayatollah in fila entra nella sua vagina, un’altra in cui una donna nuda urina da tergo addosso alla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei ed altre zozzerie di ugual tenore. Ricordiamo che nel 2015, proprio oggi 7 gennaio, ci fu un attentato alla sede parigina del settimanale che provocò diverse vittime proprio per le solite vignette blasfeme.





Ricordiamo anche che Charlie Hebdo pubblicò altre vignette disgustose contro l’Italia in occasione della valanga dell’Hotel a Rigopiano in cui perirono trenta persone e in cui si prendeva in giro gli italiani, l’Italia e l’evento stesso. Inoltre sono state pubblicate altre vignette pornografiche contro la Chiesa cattolica in cui si vedeva la Trinità impegnata in un rapporto sessuale blasfemo a tre.

Insomma Charlie Hebdo il vizietto dell’esagerazione c’è l’ha sempre avuto e poco conta che ci si protegga dietro la facile copertina della satira perché questa non è satira ma pornografia offensiva ed imbecille. Uno dei vizi dell’Occidente è infatti quello di tollerare in nome di Santo Voltaire tutte le nefandezze che possono venire in mente ai cretini che periodicamente ne approfittano a piene mani.

Adesso il direttore responsabile Laurent Sourisseau, che peraltro rimase pure ferito nell’attentato del 2015, ci riprova per sfruttare l’enorme visibilità mediatica che gli è concessa. Peccato che la condizione internazionale sia incandescente e non sia proprio il caso di permettersi di gettare benzina sul fuoco come sta facendo l’improvvido francese, mettendo a repentaglio non solo la sua sicurezza personale ma anche quella di altri giornalisti e in generale degli occidentali tutti.

Non è saggio sfogare la propria frustrazione sociale in una tematica così delicata che finirà, come in passato, per farla poi scontare al popolo iraniano e magari anche a qualche cittadino occidentale innocente. Perché questi irresponsabili non valutano mai le conseguenze delle loro cretinerie e così poi sono anche le persone comuni a dover fare i conti con i loro inutili eccessi.

Bisogna che l’Occidente cominci a far i conti anche con il concetto di limite perché se la Libertà è il suo valore più alto – e su questo siamo tutti d’accordo - non si può però poi adottarla senza alcun limite e senza alcun freno perché allora non si tratta più di libertà bensì di arbitrio e di violenza. Questo atteggiamento è una delle degenerazioni del radicalchicchismo occidentale che tanti danni ha prodotto alla società.

È un po’ come per le azioni di Ultima Generazione: imbrattare le opere d’arte e i palazzi, bloccare il traffico e la gente che va a lavorare sono atti di inciviltà e la libertà deve avere appunto un limite. Oltretutto, questo tipo di comportamento danneggia principalmente proprio la causa che a parole si vorrebbe difendere: il problema dei diritti umani in Iran e quello della lotta ai Cambiamenti climatici. Esagerando si passa quindi dalla parte del torto.

E le contromisure iraniane non si sono fatte attendere. È stato chiuso un Istituto francese di ricerca in Iran (con perdita di posti di lavoro) ed è stato minacciato un vignettista italiano di Arezzo autore di una vignetta proprio nell’ultimo numero del settimanale, il che ha avuto come conseguenza di porre sotto sorveglianza in Italia l’improvvido autore e, naturalmente, l’esporre l’Italia stessa al rischio di ritorsioni pubbliche che riguardano la incolumità di tutti noi.

Il vignettista si chiama Paolo Lombardi, ha 59 anni ed è pure uno dei 35 vincitori del “concorso” internazionale che lo scaltro settimanale ha indetto per coinvolgere il più possibile anche gli altri Paesi. Lombardi è un pensionato che ha come “hobby” quello di mettere in pericolo l’Italia visto che già in passato non erano mancate prove della sua improntitudine sociale.

Ha infatti dichiarato: "Ho partecipato a un concorso indetto dal giornale francese e ho scoperto poi di essere rientrato tra i 35 vignettisti scelti per la pubblicazione, addirittura in prima pagina. Questa vignetta è frutto della mia indignazione per quanto accade in Iran. Considero la libertà di espressione fondamentale.”

E poi ancora il coraggioso autore ha ammesso: «Ho paura: ma ne ho quasi più per la mia collega che vive in Iran e della quale non ho più notizie da circa un anno». Un’ultima nota riguarda la sua vignetta: è la peggiore pubblicata dal settimanale francese ed è proprio quella della donna nuda che urina sulla Guida Suprema Ali Khamenei. Come si vede, l’Italia nelle classifiche peggiori, è sempre la prima.