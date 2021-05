Ciro Grillo, spunta un altro video: "A turno genitali sul volto delle ragazze"

"Caso Grillo, un altro video. Atti osceni di Ciro&Co sulla ragazza che dormiva". Così titola oggi il quotidiano 'La Verità'. "Nelle carte dell'accusa - si legge - è descritto un filmato in cui gli indagati, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, si riprendono e a turno accostano i genitali al volto".

Nel nuovo avviso di conclusione indagini preliminari viene citato dunque questo nuovo video. "Tutti riuniti tra loro - si legge nell'atto - presenziavano, filmavano, scattavano e si immortalavano, utilizzando il telefonino di Capitta".

"In un caso - scrive ancora 'La Verità' sull'avviso lanciato in anteprima - arrivando fino a toccare la fronte, mentre la ragazza si trovava in stato di incoscienza perché addormentata, così da costringerla a subire tali atti sessuali". "Alle ore 6 e 25 Grillo e Lauria si facevano riprendere da Capitta in un video mentre si scoprivano i genitali e Grillo, tenendosi i genitali in mano, si posizionava in piedi a lato del divano.

Ma dalle carte dell'inchiesta - prosegue 'La Verità' - spuntano anche altri episodi, in gran parte inediti, che permettono di ricostruire quella notte di eccessi. S.J. ha raccontato di avere bevuto 2 o 3 drink alcolici tra le 22 e le 23 in un bar del porto di Arzachena. Altri messi a verbale di aver bevuto uno spritz e una pina colada. Secondo R.M. l'amica S. e Ciro Grillo in discoteca si baciavano e il bacio era partito da lui e dopo pochissimo S. si staccava".

Ed ancora, "S. racconta che alle 5 del mattino i ragazzi le hanno invitate a dormire da loro e che lei e l'amica hanno accettato non essendoci taxi disponibili...arrivati a casa, mentre gli altri preparavano la cena, Corsiglia tenta un primo approccio con S. 'Dapprima mi ha baciato in bocca - dice la ragazza - ma io l'ho fermato dicendo che non volevo, ma lui mi ha risposto che voleva solo scopare e ancora cosa ti costa di farmi solo un bocc...'. Dopo il presunto stupro di gruppo e un breve sonno, nel primo pomeriggio non hanno riaccompagnato le ragazze al b&b come invece avevano promesso di fare, ma solo fino ad Arzachena...".

Caso Grillo, l'insegnante di Silvia: "il giorno dopo non era lucida ma non mi disse dello stupro"

"Ricordo che mi hanno chiamato i carabinieri ad agosto, più o meno 15 giorni dopo la lezione, e ho raccontato che Silvia quel giorno era arrivata in semi-hangover, non proprio al massimo della lucidità. Mi è sembrata stonata, di quelle ragazze che arrivano stanche a fare la lezione, di sicuro non lucida".

Così sul Corriere della Sera l'insegnante di kitesurf di Silvia, Francesca. Proprio una sua lezione di kite alla ragazza italo-norvegese che ha denunciato le violenze sessuali subite, è finita nell'inchiesta della Procura di Tempio Pausania che accusa di violenza sessuale di gruppo il figlio di Beppe Grillo, Ciro, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria.

"Io non voglio giudicare quel che è successo - dice - queste sono cose per le quali la consapevolezza può maturare nel tempo. Se Silvia mi ha rivelato qualcosa riguardo allo stupro? Niente. Ricordo che mi aveva parlato del taxi preso per andare in Costa Smeralda e che ho pensato alle sue disponibilità economiche perché non tante si spostano in taxi. Non ho notato lividi sul corpo di Silvia perché aveva la muta e non l'ho aiutata a vestirsi".

"Mi ha detto che avevano bevuto parecchio - racconta l'insegnante - come le ragazze di quell'età che fanno le sei del mattino. Arrivano stanche e lei lo era sicuramente molto, poi stanno sotto il sole. Se non ricordo male non ce l'ha fatta a finire la lezione. Di che abbiamo parlato? Della cultura di suo padre norvegese, dei nonni. Non era cupa, piuttosto direi timida. Dello stupro l'ho saputo dai carabinieri. Non ho più né visto, né sentito Silvia", conclude.