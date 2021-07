Cocaina dal cielo in Sardegna: ma il pilota sbaglia villa. Arrestato

Un errore costato caro al pilota 28enne di Roma arrestato dai carabinieri della Compagnia di Oristano. Francesco Rizzo, nato a Palestrina in provincia di Roma, istruttore di volo rodato, era nel mirino delle ingini dal 28 marzo scorso, quando sul tetto della casa di Baratili San Pietro arriva un borsone carico di cocaina, lanciato da un aereo in volo sul tetto dell'abitazione. I proprietari dopo aver udito il rumore dell'impatto con i pannelli fotovoltaici, andati in frantumi, hanno allertato le forze dell'ordine che hanno recuperato il carico con dentro gli 8,5 chili di coca. I militari dopo aver effettuato verifiche sui piani di volo, accertamenti negli aeroporti e analisi delle testimonianze sono riusciti a individuare il pilota di una scuola di volo della Capitale.

I militari tramite i tracciamenti del Gps hanno accertato che l'istruttore di volo era partito dall'aeroporto di Roma Urbe e, dopo aver effettuato una sosta al campo volo Monti della Tolfa di Santa Severa, frazione di Santa Marinella (Roma), ha fatto rotta verso la Sardegna per poi sparire dai radar per circa una ventina di minuti, appena arrivato nella provincia di Oristano, volandon a bassa quota per individuare il punto di lancio. L'uomo dopo mesi di indagini è stato fermato dai militari ieri 14 luglio mentre faceva scalo all'aeroporto di Cagliari-Elmas con un volo proveniente dalla Germania.