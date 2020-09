Codacons: diffida al Milan, rimborso di abbonamenti e biglietti impossibile

Abbonamenti-biglietti Milan: impossibile chiedere il rimborso per i detentori

La società Ac Milan informa tutti i propri abbonati che potranno chiedere il rimborso dei biglietti di alcune partite nonché degli abbonamenti stagionali, che sono stati annullati a causa del covid-19. Per ottenerli è necessario entrare nel proprio account sul sito del AC Milan ed effettuare la richiesta di rimborso.

Tuttavia, provando ad entrare, si riscontrano problemi legati all’accesso nonché al reset della password. Un vero e proprio errore di reindirizzamento rende impossibile entrare nel proprio account, a pochi giorni dalla scadenza indicata per poter richiedere il rimborso.

Il Codacons diffida il Milan e presenta un esposto all'antitrust



Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli:”Spero si tratti solo di un problema tecnico, ma nel caso fosse uno stratagemma per impedire la possibilità di richiedere il rimborso, chiediamo all’AGCM di intervenire a favore dei cittadini e degli abbonati”. Per tali motivi il Codacons invia formale diffida al Milan e presenta esposto all’AGCM.