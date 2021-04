Colleferro, ancora un'aggressione: vittima in prognosi. Fermati due giovani

Si trova ancora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, il 17enne picchiato ieri a Colleferro, la stessa cittadina in provincia di Roma dove l'estate scorsa fu pestato e ucciso Willy Monteiro Duarte. La polizia ha arrestato i due presunti responsabili: sono due amici di 18 e 19 anni che abitano a Colleferro, finiti in manette con l'accusa di lesioni gravissime. A dare notizia del pestaggio era stato ieri il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, con un post su Facebook nel quale denunciava l'ennesimo atto di violenza nella sua citta'.

In base a quanto ricostruito da chi indaga, i due giovani avrebbero colpito il ragazzo a calci e pugni e sarebbero poi scappati dopo che il ragazzo, sbattendo la testa contro un'auto in sosta, ha perso i sensi per alcuni minuti.

I poliziotti hanno rintracciato i due giovani ieri sera nelle loro abitazioni e la procura di Velletri ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime. All'arrivo degli agenti si erano già cambiati i vestiti. Gli abiti indossati durante il pestaggio sarebbero stati ritrovati e sequestrati. La vittima, originaria di Segni, un paese vicino a Colleferro, era in strada con gli amici quando è stato raggiunto dagli aggressori. Sembra si conoscessero e forse avessero gia' avuto discussioni in passato.

Secondo le ricorsturzioni, anche una volta a terra, uno dei due aggressori, avrebbe colpito la vittima con un calcio. Subito dopo gli aggressori sono fuggiti e il 17enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Colleferro. "I poliziotti, anche grazie alle varie testimonianze, hanno individuato i due aggressori, entrambi di Colleferro, un 19enne e un 18enne e li hanno rintracciati poco dopo. Sono state effettuate le perquisizioni domiciliari a casa degli indagati che hanno portato al sequestro degli abiti indossati durante il fatto. In particolare, uno degli indagati, stava lavando una maglia nella lavatrice. Sequestrati anche i cellulari in uso ai due ragazzi", ha aggiunto la polizia.

"La vittima, che ha riportato varie fratture alla mandibola, al naso e una lacerazione del labbro, si trova in Ospedale ed al momento la prognosi è riservata. I due aggressori sono stati sottoposti al fermo di polizia giudiziaria e, secondo le indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, sono stati accompagnati in carcere", conclude la nota.