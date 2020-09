Colleferro, i fratelli picchiatori dal gip: spunta il video che li incastra

COLLEFERRO, SPUNTA IL VIDEO CHE INCASTRA I FRATELLI PICCHIATORI

A due giorni dal pestaggio mortale che ha visto vittima il ventunenne Willy Monteiro, la cittadina di Colleferro è ancora incredula e questa mattina tanti residenti hanno voluto partecipare, nella centralissima pizza Italia, ad un minuto di silenzio in ricordo della giovane vittima. Un commosso applauso ha salutato Willy, giovane aiuto-cuoco che abitava a Paliano, mentre commercianti e attività hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto. Intanto i carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno proseguito le indagini per chiarire quanto avvenuto in via Oberdan, davanti al pub La Movida dove Willy, come hanno raccontato agli inquirenti alcuni testimoni, sarebbe intervenuto a difesa di un suo amico nel corso di una banalissima lite. Secondo le ricostruzioni della stampa locale, gli inquirenti avrebbero passato al vaglio un filmato fornito dal circuito video della zona, che confermerebbe quanto raccontato dai testimoni.

"Uno sgarbo" il suo intervento che non sarebbe stato gradito dal gruppo di amici provenienti da Artena: tutti palestrati e tatuati e appassionati di lotta estrema come la MMA, l'arte marziale mista che si svolge in un recinto dove tutti i colpi sono ammessi. I quattro fermati - Mario Pincarelli, 22 anni, Francesco Belleggia di 23, e i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 26 anni - sono rinchiusi nel carcere romano di Rebibbia dove domani mattina si svolgerà l'udienza di convalida davanti al Gip di Velletri e al sostituto procuratore Paoletti. A difenderli gli avvocati Massimiliano e Mario Pica e Vito Perugini. L'autopsia, invece, e' stata fissata per mercoledi' presso l'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata e sarà effettuata dal professor Potenza. Proprio dall'esame autoptico potrebbero emergere elementi che potrebbero far mutare il reato contestato ai quattro arrestati: al momento e' quello di omicidio preterintenzionale che potrebbe diventare volontario aggravando la loro posizione.

Ma ci sarebbe anche una quinta persona sotto la lente degli inquirenti che potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda. Si tratta di un giovane di Velletri la cui posizione e' ora al vaglio della procura che ha ricevuto l'informativa degli investigatori. Intanto uno dei fermati, Francesco Belleggia, si e' detto "disperato" nel corso di un breve colloquio che ha avuto con il suo difensore, l'avvocato Vito Perugini, che ha riferito che il suo assistito "e' distrutto per quanto accaduto". Ed hanno provocato sdegno anche le immagini di un video umoristico pubblicato su Facebook da uno dei fermati, Gabriele Bianchi, proprio poco dopo il pestaggio letale, almeno a giudicare dall'orario in cui risultata essere stato inserito il post sulla sua bacheca. Marco e Gabriele Bianchi hanno un terzo fratello, Alessandro, che oggi attraverso i microfoni ha cercato di prendere le distanze esprimendo parole durissime nei confronti dei propri congiunti.

Ma cio' non gli ha evitato le risposte di fuoco del popolo di Facebook: "Fai attenzione a chi frequenti, soprattutto perche' hai una figlia", si legge in un post. Un messaggio inquietante che si va ad unire ad un altro dove i due fratelli arrestati sono assieme alla madre. Una foto ricordo di qualche anno fa sotto la quale non sono mancati commenti di offesa e minaccia. E Gabriele Bianchi appena un mese fa, il 4 agosto, era stato indicato da quale media come esempio di giovane imprenditore da seguire per aver deciso di aprire una frutteria nel centro storico di Cori nonostante il periodo di crisi causato dal coronavirus. "Ok sono famoso", aveva scritto Gabriele su Facebook mostrando l'articolo del quotidiano locale che riportava il servizio televisivo dove si parlava di lui. "Ho aperto questa attivita' circa un mese fa subito dopo il covid - diceva al giornalista - non ho avuto paura di aprire questa attivita' anche perche' ci credo molto".

COLLEFERRO, LIKE BALOTELLI AL POST SALVINI: SCOPPIA LA PACE TRA BOMBER E LEADER LEGA

Mario Balotelli apprezza il post Instagram di Matteo Salvini in memoria di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di origini capoverdiane ucciso a Colleferro. Il calciatore, ex bomber della nazionale, ultima maglia indossata quella del 'suo' Brescia, il cui motto sul social è 'proud to be black', plaude alle parole del leader della Lega che chiede giustizia per il 21enne ucciso a calci e pugni alle porte di Roma, dopo essere accorso in difesa di un amico. Balotelli, negli scorsi mesi, era finito più volte nel mirino del leader della Lega: scontri social duri, con attacchi e repliche al vetriolo, come quando Salvini, dopo le accuse di razzismo di Balotelli agli italiani, per i cori di 'buh' a Verona, durante il match dello scorso 3 novembre, tra le Rondinelle e l'Hellas, disse: "Razzismo? Balotelli è l'ultima mia preoccupazione, vale più un operaio dell'Ilva che 10 Balotelli". E poi lo apostrofò come "milionario viziato".

Già nel 2015, tra i due ci furono scintille. Casus belli furono le critiche di Salvini al giocatore rossonero Muntari, accusato di scarso impegno in campo. "Gli immigrati che lavorano bene sono i benvenuti. Quindi Muntari può tornare a casa sua". Balotelli replicò piccato: "Ma questa persona è seria quando dice questo o cosa? È pure un politico? Allora se votate me è meglio". A giugno 2020, però Salvini cambia idea su Balo: "L'ho sentito durante il coronavirus e ho conosciuto una persona diversa rispetto a quello che avevano dipinto i giornali. Spero che anche lui possa dire lo stesso di me". Ora il leghista incassa il like di SuperMario.