Collegno, si finge morta e si salva dal figlio che la vuole soffocare

Collegno, si finge morta per salvarsi dal figlio che tenta di soffocarla con un cuscino. Viva grazie a un escamotage

Una donna ha dovuto fingersi morta per salvarsi la vita. E' successo la scorsa notte a Collegno, comune del Torinese. Il figlio 27enne ha tentato di soffocarla sul suo letto con un cuscino. Intorno alle 23.30 il ragazzo, affetto da disturbo bipolare, inquilino con la madre di in un appartamento in via Quintino Sella, all'improvviso inizia a premere il cuscino contro il viso del genitore.

Dopo aver tentato di liberarsi in un primo momento, la donna rendendosi conto di non essere in grado di divincolarsi dalla presa del figlio, ha deciso di usare un escamotage, grazie al quale ora è ancora in vita. Ha deciso di non muoversi più, fingendo di essere morta. E il risultato è stato proprio quello sperato. Il figlio, credendo di averla soffocata, molla la presa. Riprese le forze la donna si dà alla fuga e chiama i soccorsi.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La donna è stata accompagnata per essere medicata all'ospedale di Rivoli. Presentava delle lesioni al volto subite durante il tentativo di soffocamento. I carabinieri hanno inoltre sequestrato il cuscino utilizzato dal giovane durante il tentativo di omicidio.