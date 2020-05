Concorso scuola, insulti e sabotaggi dei prof precari avvelenano la trattativa

Concorso sì versus concorso no. La tensione sui precari della scuola sta salendo non solo nella maggioranza di governo, con vertici e trattative a ripetizione, ma anche tra gli stessi insegnanti. Ad andarci di mezzo, incolpevolmente, rischiano di essere genitori e studenti. Non a caso compaiono in rete commenti da parte di alcuni docenti che definire fuori dalle righe suona eufemistico. Proprio perché chi insegna è un pubblico ufficiale, infatti, certe uscite rischiano di non far bene all’intera categoria. Un corpo docente fatto di persone che, nella generalità dei casi, vivono il proprio lavoro come una missione.

Agli occhi dei genitori interessati alla formazione dei propri figli lo spettacolo offerto sui social in queste ore non è dei più edificanti. Negli screenshot che Affaritaliani.it pubblica in calce al pezzo si possono leggere dei commenti alquanto “scomposti” di docenti di terza fascia





e, addirittura, di un sindacalista, Pasquale Vespa





, che arriva ad invocare un blocco della scuola, ricevendo commenti di insegnanti che sarebbero già passati al sabotaggio della didattica a distanza





.

Un crescendo che, per tacere anche di insulti e offese





, raggiunge il suo culmine quando si comincia ad aizzare contro l’imminente prova di maturità: “Dovremmo in massa non presentarci agli esami”, è lo sfogo. Senza contare chi, invece, adduce motivazioni fuori luogo e sostiene di essere disposto a fare pure “20 prove selettive” ma “non ad agosto”, perché non vuole “passare l’estate a studiare”





. Non proprio un bel biglietto da visita per un aspirante docente di ruolo. Ma soprattutto uno schiaffo in faccia a chi ha sostenuto concorsi ordinari e fatto anche prove preselettive.

In parallelo ai veleni della rete, si muove un altro sabotaggio, più strisciante, ai danni dello sforzo logistico e organizzativo messo in campo per tenere il concorso in sicurezza grazie all’utilizzo della rete di plessi scolastici dislocati sul territorio a questo sabotaggio. E’ evidente che si è superata la misura. E solo un’intesa politica potrà mettere fine a questo clima esasperato. Lo stallo, che vede da una parte il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, con il M5s compatto alle sue spalle, insieme a Italia Viva, e dall’altra i sindacati, con la sponda di Pd e Leu, ruota appunto intorno alla modalità di svolgimento del concorso per i precari, bandito ad aprile, come previsto dal decreto scuola. Il vulnus è nato sulla proposta di bypassare, a causa dell’emergenza coronavirus, la prova e procedere con assunzioni per titoli in base alle graduatorie. Forse la mediazione proposta dal ministro Azzolina, e cioè quella di inserire una clausola d’emergenza per valutare attraverso il Comitato tecnico scientifico la fattibilità dell’esame a luglio in base alla curva del contagio, potrebbe essere il punto di caduta. Una cosa è certa: il concorso straordinario, così come è stato concepito (una prova semplificata al pc), offre già una via preferenziale ai 32 mila precari della scuola. La strada più breve, quella per titoli, invece, comporterebbe, per paradosso, tempi molto più lunghi. Gli insegnanti tornerebbero tra i banchi con assunzioni a tempo determinato, in attesa che si riavvi tutta la macchina procedurale per i nuovi concorsi.