Consip, "sei donna vai a fare il caffè". Indagine interna contro l'ad Mizzau

Consip, l'ad nel mirino per le presunte frasi sessiste: "Tu prendi le decisioni in base al tuo ciclo mestruale"

L'ad di Consip, o meglio l'ex visto che il Cda è decaduto in seguito alle dimissioni di due componenti del board, è finito nei guai. Si tratta di Marco Mizzau, che ricopriva questo ruolo dal giugno 2023. Il manager è finito sotto accusa per almeno una decina di episodi "intrisi di misoginia e sessismo" elencati - riporta Il Fatto Quotidiano - da una dipendente di Consip Spa –la società del ministero Economia e Finanze che fa da stazione appaltante per lo Stato – una relazione di sette pagine che, utilizzando la legge sul whistleblowing, ha consegnato il mese scorso alla responsabile interna della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct). Sfoghi di rabbia conditi da riferimenti espliciti al ciclo mestruale.

Battute continue, - prosegue Il Fatto - pronunciate alle iniziative contro la discriminazione di genere, sulla presunta "forza delle donne" legata alla "necessità ancestrale di sopportare il dolore del parto". Inviti a manager e sottoposte a preparare il caffè perché "altrimenti tu, donna, che ci stai a fare qui". La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe caduta il 22 marzo scorso. Durante una riunione alla presenza di 7 tra direttrici e direttori dell’azienda, Mizzau avrebbe ripreso con veemenza una sua dipendente, arrivando ad affermare che "non posso sottostare all'operato di una dirigente che prende le proprie decisioni in base al flusso del suo ciclo mestruale". La relazione è datata lunedì 25 marzo. Ci sarebbero 15 testimoni contro Marco Mizzau. La difesa dell'ex ad: "Tutto falso, mai offeso le dipendenti".