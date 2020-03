Coronavirus, 2.795 contagi in più di ieri. Quasi 18mila malati. Oggi 175 morti

Coronavirus, 17.750 malati: 2.795 contagi in più di a ieri

Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in piu' di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157 Il dato e' stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus: Borrelli, emergenza mai vista, no a polemiche

"Ci sono 4 polemiche in meno di 24 ore. Il dipartimento della Protezione Civile e io stesso lavora h24 dall'inizio dell'emergenza, e stiamo andando a cercare mascherine, respiratori, materiale per l'assistenza. Ci troviamo di fronte a una grave pandemia, abbiamo chiesto misure importanti, mi dispiace che ci siano queste polemiche del tutto destituite di fondamento". Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli. "Mi auguro che da parte delle altre istituzioni e operatori ci possa essere coesione ha aggiunto - lavoriamo insieme senza polemiche. E' un'emergenza importante, mai vista, e la dobbiamo affrontare con la massima coesione".