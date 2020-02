Coronavirus, 378 contagi e 12 vittime, guarita la prima ammalata d'Italia

"I contagiati sono complessivamente 374, cinquantadue in più rispetto a ieri". Lo ha riferito il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli. "Abbiamo 258 casi in Lombardia (+18), 71 in Veneto (+28), 30 in Emilia Romagna (+4), 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 6 in Liguria, 1 nelle Marche e 1 nella provincia di Bolzano". Pieno recupero per la turista cinese ricoverata a Roma, la prima ammalata d'Italia.

16.10 Coronavirus: Federalberghi, turismo dimezzato; creato panico

La situazione del turismo "è drammatica". Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, non ha dati precisi sulle cancellazioni negli hotel della penisola ma stima in media un calo del 50% delle presenze. "Con il blocco dei viaggi dalla Cina - spiega Bocca all'AGI - il settore ha dovuto fare i conti con 400 mila arrivi in meno tra gennaio e febbraio. Con la messa in quarantena di intere Regioni italiane, il dato negativo degli arrivi si moltiplica". Se la situazione non si risolverà in tempi brevi, con l'annullamento delle ordinanze che riguardano Lombardia e Veneto, avverte Bocca, "la stagione turistica è finita". "Il turismo è in ginocchio a Milano e Venezia ma già - riferisce Bocca - ci sono contraccolpi a Firenze e Roma. Le cancellazioni che stanno arrivando negli alberghi non sono solo di stranieri ma anche di turisti italiani, che hanno paura a viaggiare nel Paese".

"Siamo entrati nella black list dei paesi turistici e addirittura le Seychelles​, le Mauritius e l'Iraq chiudono i confini: siamo sconcertati", prosegue Bocca, secondo cui "c'è stata una comunicazione sbagliata e si è creata una situazione di panico ingiustificata". Il Coronavirus è "una questione seria ma non va affrontata con stati animo di panico, con le città in quarantena, i supermercati presi d'assalto perchè la gente fa scorte di viveri. Ora ci spiegano che le persone sono morte non a causa del Coronavirus ma con il Coronavirus. Un giorno mettono in quarantena delle città e il giorno dopo dicono che si tratta di poco più di un'influenza. Bisognerebbe essere più chiari e specifici nell'informazione". Il rischio è che gli imprenditori, con gli hotel vuoti, non abbiano i soldi per gli stipendi: la richiesta al governo è di prevedere una dilazione dei termini di pagamento delle imposte. "Oggi i soldi ci servono per pagare i dipendenti: ci dicano cosa dobbiamo scegliere tra pagare l'Iva o i dipendenti".

15.46 Coronavirus: Salvini, 60mila posti lavoro a rischio

‎"Oggi la nostra attenzione e' dedicata al settore che sta soffrendo di piu', quello del turismo ed eventi culturali, stiamo ascoltando e incontrando. Traduciamo in proposte concrete che porteremo all'attenzione del governo. Ci sono in ballo, stando a stime prudenti, 60mila posti di lavoro a rischio". Cosi' Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

12.40 Coronavirus: Oms, 4 su 5 con sintomi lievi; mortalità al 2%

"Quattro soggetti su cinque affetti da Coronavirus hanno sintomi lievi e si riprendono, mentre il tasso di mortalità è del 2%, in soggetti soprattutto sopra i 65 anni con altre patologie". Lo ha detto il Direttore Europa dell'Oms, Hans Kluge, al termine della riunione sul Coronavirus al ministero della Salute, a Roma, alla quale ha partecipato insieme con il ministro Roberto Speranza, il Commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides, e il Direttore dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), Andrea Ammon.

12.30 Coronavirus, l'annuncio dello Spallanzani: “Guarita la donna cinese di Wuhan”

Il bollettino medico dell'ospedale romano: “Sciolta la prognosi della coppia cinese contagiata per prima in Italia. Sono attualmente ricoverati in degenza ordinaria”.

12.17 Coronavirus: Liguria, altri 4 positivi hotel Alassio

Ci sono 4 nuovi casi di positivita' al Coronavirus in Liguria. Lo riferisce Regione. Si tratta di 4 persone che fanno parte della comitiva della 74enne gia' ricoverata nella giornata di ieri. Negativo al tampone invece l'uomo che si era presentato la scorsa notte in ospedale a Genova, denunciando di essere entrato in contatto col paziente di La Spezia. In tutto, al momento, sono 6 i pazienti infetti nella regione.

"Essendo risultato negativo il paziente che nella notte si era presentato al San Martino, dicendo di essere entrato in contatto con l'uomo di 54 anni della Spezia affetto da Coronavirus, anche il personale sanitario che era in isolamento e' stato liberato". Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, nel punto stampa in Regione. Si tratta di 19 tra medici e operatori sanitari che "non corrono alcun rischio", ha spiegato Toti.

12.10 Coronavirus: Borrelli, 12ma vittima 69enne Lodi morto in Emilia

La prima vittima di Coronavirus in Emilia Romagna è un 69enne del lodigiano già affetto da importanti patologie pregresse. Proveniente da uno dei comuni della "zona rossa" lombarda, era stato ricoverato all'ospedale di Piacenza, poi trasferito in terapia intensiva a Parma. Quattro nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 2 a Piacenza e 2 nella provincia di Modena: si tratta di contagi tutti riconducibili al focolaio lombardo, nessuno di questi è in condizioni critiche. Complessivamente, sale così a 30 il numero dei casi sul territorio regionale: 20 a Piacenza, 4 a Parma, 5 a Modena e 1 a Rimini.

Per quanto riguarda le condizioni degli altri casi positivi rilevati nei giorni scorsi, 2 soli sono in terapia intensiva, 14 ricoverati in condizioni non critiche presso i reparti di malattie infettive e 13 - di cui 9 asintomatici - si trovano in isolamento al proprio domicilio. A scopo precauzionale, la Protezione civile regionale è già pronta ad allestire nuovi moduli provvisori per il triage, dove poter sottoporre le persone ai primi controlli prima di accoglierle all'interno dei servizi ospedalieri. Soprattutto a tutela degli operatori sanitari. Oltre alle 3 già messe in campo nel piacentino, ne sono in arrivo altre all'esterno di diversi nosocomi della regione. Altre informazioni, su questo aspetto, nel pomeriggio.

11.00 Coronavirus: Locatelli (Css), tamponi solo su sintomatici

"Confermo che la larghissima parte dei tamponi realizzati, diciamo più del 95%, ha dato esito negativo. Evidentemente l'infomazione che viene ad essere accumulata attraverso questo tipo di dati sarà strumentalmente utile a quelli che sono i meccanismi di circolazione del virus, ma rafforza ancora di più la decisione che ha la sua base scientifica, che il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici e paucisintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), nel suo intervento alla conferenza stampa quotidiana della Protezione civile. "E questo supporta la scelta di riservare i tamponi solo ai soggetti sintomatici, anche perché siamo ancora in un periodo di pandemia di altre infezioni virali e quindi vanno escluse anche queste, prima di procedere con la realizzazione dei tamponi. Così ci si focalizzerà solo sui soggetti sintomatici", conclude Locatelli.

10.10 CORONAVIRUS, QUATTRO BAMBINI CONTAGIATI

Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Gallera ha ricordato che comunque il virus "ha un effetto molto piu' grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie".

09.00 Coronavirus, Ricciardi (Oms): "Dobbiamo ridimensionare allarme: 95% dei malati guarisce"

E aggiunge "Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini". Non ha usato giri di parole Walter Ricciardi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma. E ha spiegato perché, ribadendo i numeri di questa epidemia di coronavirus: "Su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo, di cui il 3% muore. Peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute".