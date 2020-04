Coronavirus, Arcuri: "4 maggio via ai test sierologici". E sulle mascherine...

CORONAVIRUS: ARCURI "DAL 4 MAGGIO AL VIA TEST SIEROLOGICI"

Per i test sierologici "speravo che il prezzo della gara aggiudicata doveva essere molto basso, in qualche misura simbolico, il vincitore non solo e' quello che ha risposto con maggiore qualita', ha confermato di avere insieme 8 requisiti posti alla base della gara, ha deciso che 150 mila test debbano essere offerti a titolo totalmente gratuito. La scelta della trasparenza che i nostri uffici hanno fatto. Sara' su base volontaria e non sara' una patente sulla libera uscita di nessuno. I test sierologici partiranno dal 4 maggio su un campione di 150 mila persone". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico ARCURI, in conferenza stampa.

Coronavirus, Fase 2: Arcuri, mi preoccupa il costo mascherine per i cittadini

"I cittadini non trovano le mascherine, si dice che non le possano acquistare. Questo e' indipendente dalla nostra azione". Lo ha detto il commissario straordinaio Domenico Arcuri in conferenza stampa. "Penso che questo sia sempre meno vero, sono convinto che sara' ancora meno vero nelle prossime settimane con la produzione di molti milioni di mascherine al giorno: sono piu' preoccupato del costo che i cittadini dovranno sopportare per comprarle, abbiamo cominciato questa storia reclamando che le mascherine non arrivavano negli ospedali, dopo qualche settimana sono arrivate, le distribuiamo piu di quello che servono. Ci dobbiamo occupare - aggiunge Arcuri - della possibilita' che i cittadini le abbiano e le comprino al prezzo piu' giusto possibile. Ma non e' questo un compito che per ora e' stato assegnato al commissario. C'entra il mercato che prima non esisteva e ora esiste e deve trovare elementi di regolazione primi fra tutti il prezzo".

CORONAVIRUS: ARCURI "PRONTI A DISTRIBUIRE MASCHERINE PER GESTIRE FASE 2

"Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno, dal momento in cui ci verra' richiesto e dal giorno in cui sara' necessario. Lasciamo stare le illazioni, io ho il dovere di dire a tutti che noi siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2. Un grande paese non puo' dipendere per sempre dalle importazioni". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico ARCURI, in conferenza stampa.

CORONAVIRUS: ARCURI, 'VITTORIA DEFINITIVA NON DA DECRETI MA DA NOSTRI COMPORTAMENTI'

"Voglio dire che la vittoria definitiva non ci verrà assegnata da nessun decreto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti. In prossimità del 4 maggio, data in cui verranno allentate le misure, vi invito a comportarvi come ci ha invitato a fare il presidente Mattarella con tenacia, spirito di sacrificio e senso di appartenenza". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico ARCURI nel corso di un punto stampa.