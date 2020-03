Coronavirus,Arcuri:"+64% posti terapia intensiva.Vi imploro,rispettare regole"

Coronavirus, Arcuri: "Sulle mascherine c'è una guerra commerciale in corso"

"I posti letto in terapia intensiva in tutta Italia sono passati da 5.343 a 8.370, il 64% in più". Ha dichiarato in conferenza stampa il commissario delegato all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. "Ieri abbiamo distribuito 4,8 mln di mascherine di cui 1,5 mln ffp2 e ffp3 che servono di più agli operatori sanitari - aggiunge -. E' il numero più alto da quando è partita emergenza. In poco tempo siamo cresciuti di 6 volte nella distribuzione". Voce ferma, chiara, sicura. Arcuri è rassicurante e sciorina numeri che confortano oltre a rinsaldare un clima d'unità fra i vari livelli delle istituzioni. "La collaborazione con le Regioni e' soddisfacente, abbiamo gia' condiviso con loro che se si continuano a dotare di dispositivi e apparecchiature ce lo comunicano e ci aiutano a distribuire a chi ne ha davvero bisogno".

"Il consorzio moda garantirà 50 milioni di mascherine al mese, ma a noi ne servono 90: contiamo che aderendo al 'cura Italia' altre aziende si aggiungano sino a diventare autosufficienti. Un orizzonte temporale di due mesi potrebbe essere quello giusto". Anche altre aziende, come Fca, in altri settori hanno riconvertito la propria produzione. L'obiettivo resta comunque "arrivare a essere autonomi" nella produzione di mascherine.

L'appello - lanciato anche e ovviamente da ​Domenico Arcuri - è sempre lo stesso: "La stragrande maggioranza dei cittadini italiani sta rispettando queste prescrizioni che sono difficili, inusuali, quasi non contemporanee, per l'emergenza coronavirus. Imploriamo a tutti il rispetto di queste regole".

"Ci rendiamo conto degli enormi sacrifici che stanno facendo i cittadini. E' giusto essere chiari. Nessuno vuole minimizzare i problemi che ci sono e che stiamo affrontando. Ma sono sicuro che siamo sulla strada giusta - sebbene aggiunga nel finale della conferenza stampa - Non sono un veggente. Quindi non sono in grado di dire quando questa emergenza finirà" conclude.