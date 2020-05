Coronavirus: arrivano gli assistenti civici, 60 mila controllori volontari

L'emergenza Coronavirus continua. L'Italia faticosamente sta affrontando la fase 2, ma sono ancora troppe le cose fuori controllo. A partire dai contagi che scendono ma non si azzerano, rappresentando un rischio costante. Le riaperture hanno provocato anche assembramenti, la movida è ripresa un po' ovunque, emblematiche le scene di Napoli, con il traffico in tilt lo scorso weekend e Milano con le piazze affollate, nonostante i divieti. Per questo - si legge su Repubblica - il governo è corso ieri al riparo reclutando 60 mila “assistenti civici” da mettere a disposizione dei Comuni per gestire gli ingressi negli spazi pubblici (parchi, mercati, spiagge). Il compito dei volontari sarà aiutare a far rispettare il distanziamento sociale per le strade delle città italiane.

Il bando è stato pubblicato ieri dalla Protezione civile dopo un lavoro di coordinamento tra il ministro per gli affari Regionali, Francesco Boccia, e il presidente dell’Anci, e sindaco di Bari, Antonio Decaro. «Non sono ronde e non sono agenti di polizia municipale» spiega Boccia. «Si tratta invece di volontari che metteranno a disposizione dei loro Comuni fino a 16 ore settimanali». Al bando può partecipare chiunque ma i primi a essere scelti saranno coloro che usufruiscono del «reddito di cittadinanza, chi si trova in cassa integrazione o usufruisce di sussidi: non avranno chiaramente uno stipendio ma ci sarà una copertura assicurativa da parte dell’Inail».