Coronavirus, balzo di nuovi casi: 3.678 in 24 ore. 31 le vittime

Covid: in Lombardia 520 casi e 5 morti, +19 ricoveri - Boom di nuovi casi di coronavirus oggi in Lombardia. Sono stati registrati 520 contagi, di cui 54 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 21.569 (totale complessivo: 2.232.796), i guariti/dimessi totale complessivo 147 (82.331, di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva restano stabili a 40, mentre i ricoverati aumentano di 19 unita' (339). I morti sono invece 5, dall'inizio dell'epidemia 16.978.

Immuni: 7,4 mln download, la situazione regione per regione - Ad oggi sono 7,4 milioni i cittadini italiani che hanno scaricato Immuni, l'app di contact tracing scelta dal governo italiano per arginare i contagi da coronavirus. Si tratta del 19% degli smartphone presenti in Italia, percentuale dalla qualche sono esclusi i minori di 14 anni. Il ministero per l'Innovazione ha raccolto i primi dati sulla diffusione regionale dell'applicazione. Dati che l'AGI ha avuto modo di visionare e dai quali emergono Lombardia, Lazio e Emilia Romagna come le regioni con il piu' alto numero di download (rispettivamente 1,2 milioni, 765 mila e 609 mila), mentre chiude la classifica il Molise con 28 mila download, poco piu' della meta' della penultima Basilicata (54 mila). Le stesse tre regioni sono anche sul podio di quelle con il piu' alto numero di notifiche inviate (5.134 in totale), e del numero totale di positivi al coronavirus individuati (323 in totale). In dettaglio, per quanto riguarda il numero di download questa la situazione regione per regione: Abruzzo 183.684; Basilicata 54.185; Calabria 138.507; Campania 444.326; Emilia Romagna 609.172; Friuli Venezia Giulia 124.087; Lazio 765.789; Liguria 194.409; Lombardia 1.202.248; Marche 197.859; Molise 28.067; Provincia autonoma di Bolzano 55.617; Provincia autonoma di Trento 64.383; Piemonte 451.628; Puglia 370.232; Sardegna 220.949; Sicilia 338.866; Toscana 517.783; Umbria 116.364 Valle d'Aosta 12.106 Veneto 534.199 Per quanto riguarda invece le notifiche inviate, ecco la situazione da nord a sud a settembre2020: Abruzzo 318; Basilicata 50; Calabria 20; Campania 70; Emilia Romagna 482; Friuli Venezia Giulia 27; Lazio 508; Liguria 211; Lombardia 1362; Marche 375; Molise 3; PA Bolzano 102; PA Trento 79; Piemonte 351; Puglia 271; Sardegna 224; Sicilia 57; Toscana 448; Umbria 40; Valle d'Aosta 7; Veneto 129.

Arcuri, entro mese distribuiamo tutti banchi monoposto - "Entro ottobre contiamo di terminare la distribuzione dei 2,4 milioni di banchi monoposto acquistati, sinora ne abbiamo distribuito alcune centinaia di migliaia". Lo ha dichiarato il commissario dell'emergenza Covid Domenico Arcuri a margine del 77/o convegno Fimmg a Villasimius. "In Italia - ha aggiunto - se ne producono 200mila l'anno, la domanda quindi e' dodici volte superiore alla normale produzione, e si tratta di un'impresa ciclopica".

Arcuri, ogni giorno 11mln mascherine in 18mila scuole - "Dobbiamo essere orgogliosi come italiani: all'inizio della pandemia facevamo fatica a distribuire le mascherine essenziali nei luoghi di maggiore fragilita'. Oggi ne distribuiamo 11 milioni in 18mila istituti scolastici e le produciamo tutte da soli. Si tratta di una grande operazione di riconversione industriale". Lo ha dichiarato il commissario dell'emergenza Covid Domenico Arcuri a margine del 77/o convegno Fimmg che si tiene a Villasimius.

Arcuri, ieri Italia 18/ma per contagi, a marzo era seconda - "Ieri eravamo il 18/mo paese per numero di contagiati e il 21 marzo eravamo il secondo; il 21 marzo avevamo 793 morti e ieri erano 28; sempre a marzo avevamo 6525 posti in terapie sub intensive e ieri erano 14mila, avevamo fatto 26mila tamponi e ieri 99mila. Il risultato e' che la Francia ha registrato ieri 34mila nuovi contagi, la Spagna 23mila, la Gran Bretagna 11mila e l' italia 2677, cioe' 15 volte meno che in Francia . Noi dobbiamo essere orgogliosi dello sforzo che abbiamo fatto in questi mesi. Siamo stati una comunita' responsabile". Sono i numeri illustrati dal commissario straordinario Domenico Arcuri, intervenuto al congresso della federazione dei medici di famiglia Fimmg a Villasimius. Arcuri ha quindi affermato che "non e' accettabile che la propensione a fronteggiare il virus possa dipendere dal luogo in cui si risiede". Nel mondo, ha aggiunto, "ci sono ad oggi 35,5 mln di contagiati e oltre 1 milione di morti e le persone piu' fragili hanno pagato il prezzo piu' alto, come quelle piu' sole e svantaggiate. Il virus - ha detto - e' stato una livella, ma non per tutti purtroppo". La pandemia, ha concluso, "ci ha spiegato che siamo tutti vulnerabili e che siamo tutti connessi , insomma ci ha ricordato quanto noi siamo una comunita'. Noi italiani abbiamo spesso perso il senso della comunita' nei decenni scorsi. La prima lezione che questa tragedia ci ha portato e' di farcelo ricordare".

Covid: Arcuri, numeri ancora gestibili ma cresceranno - "Abbiamo dei numeri ancora nei limiti della normale gestione, ma dobbiamo prepararci alla possibilita' che crescano". Lo ha dichiarato il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri a margine della prima giornata del 77/o convegno Fimmg a Villasimius. "Per ora - ha spiegato - abbiamo stabilizzato 7.000 posti di terapia intensiva e 15mila di sub intensiva, e abbiamo gia' avviato un piano di rafforzamento delle reti ospedaliere Covid che porteranno altri 3.500 posti stabili in intensiva e 4.500 in sub intensiva. In questo momento ci sono circa 300 nostri concittadini in terapia intensiva". All'inizio dell'epidemia, ha ricordato Arcuri, "avevamo 5.179 posti di terapia intensiva e 6.000 nelle malattie infettive e pneumologiche che potevano diventare di terapia sub intensiva. Al picco dell'emergenza avevamo attrezzato fino a 9.500 posti in intensiva e 30mila in malattie infettive e pneumologia".

Influenza: Arcuri, in corso ricerca ulteriori dosi vaccino - "Da una settimana siamo stati coinvolti dal ministro della Salute nella ricerca e acquisizione di vaccini antinfluenzali, consapevoli che anche questo e' uno strumento di contenimento" rispetto all'epidemia di coronavirus. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri, a margine del congresso della Fimmg in corso a Villasimius.