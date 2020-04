Coronavirus, Belgio cambia conteggio morti, decide Meggie: ministro da 140 kg

Il Belgio si prepara a cambiare il metodo del conteggio sui deceduti. Ad annunciarlo la ministra alla Sanità Maggie De Block che non passa di certo inosservata. Centoquaranta chilogrammi di salute. A Bruxelles la salute la prendono a dosi massicce evidentemente. “In Europa, nessun paese conta allo stesso modo. Qui, usiamo il modo più dettagliato, contiamo le morti non solo negli ospedali ma anche nelle case di cura, anche se non ci sono test ma sospetti. ". Questo modo di contare crea un rischio di sopravvalutazione, di cui i ministri sono consapevoli: “Ne abbiamo parlato durante la conferenza interministeriale. Ieri abbiamo deciso, con i nove ministri, di chiedere un nuovo sistema. L'FPS Health ha proposto una registrazione conforme in Belgio per evitare che le cifre siano così alte. Sciensano sta lavorando a un sistema attraverso il quale possiamo confrontarci con i paesi che ci circondano. "