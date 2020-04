Coronavirus, bimbo nato positivo all'ospedale di Aosta

Un bimbo nato nei giorni scorsi all'ospedale di Aosta e' risultato positivo al coronavirus. La notizia non viene, al momento, ufficialmente confermata "per motivi di privacy" dall'ospedale Beauregard di Aosta. Secondo quanto si appreso in questo periodo si sarebbero verificati altri casi di neonati positivi al Covid nel nosocomio valdostano. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Beauregard di Aosta ha attivato un protocollo, operativo dalla scorsa settimana, che prevede l'effettuazione di tamponi per Covid-19 alle donne gravide alla trentottesima-trentanovesima settimana di gestazione.



"Si tratta di un'azione volta a garantire il massimo livello di sicurezza per le nostre assistite - spiega il dottor Livio Leo, direttore della Sc Ostetricia e Ginecologia - che vengono sottoposte al tampone anche al momento del ricovero pre-parto. Questa procedura, con doppio tampone (il secondo lo facciamo al ricovero, al momento del travaglio e dell'induzione al parto), applicata, forse, per la prima volta in Italia, ci permette di poter fare entrare in sala parto, con le dovute attenzioni e con le opportune protezioni, anche i papa' eventualmente "asintomatici", che potranno cosi' assistere al parto al fianco della mamma e accedere anche al reparto, seppur con alcune limitazioni e salvo, naturalmente, che non vi siano controindicazioni".