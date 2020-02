Coronavirus, falla controlli in Cambogia: sbarcati da nave con persona infetta

Allarme per il possibile buco nella rete internazionale di contenimento costruita attorno al coronavirus. C’erano anche cinque italiani a bordo della nave da crociera Westerdam, che trasportava almeno una persona affetta dal virus, ma i cui passeggeri sono stati fatti comunque sbarcare in Cambogia senza controlli approfonditi e senzaquarantena. Cinque persone che a questo punto potrebbero già essere rientrate in Italia. A confermarlo a Repubblica è l’ambasciatore italiano in Thailandia, Lorenzo Galanti, che ha seguito il dossier “a distanza” visto che Roma non ha un’ambasciata in Cambogia: "Ci risulta che siano ripartiti, non abbiamo più ricevuto richieste di assistenza da parte loro".

I cinque italiani sarebbero parte del primissimo gruppo di passeggeri lasciati scendere dalla nave venerdì scorso, prima che il contagio a bordo fosse noto, e che ora le autorità dei rispettivi Paesi stanno cercando di rintracciare per assicurarsi che non siano portatori del virus. Due dei cinque sono italo-brasiliani residenti in Brasile, ed è probabile che si siano diretti lì. Gli altri tre invece potrebbero essere in Italia. Non è chiaro se il nostro ministero degli Esteri li abbia trovati, al momento la Farnesina non ha risposto alle richieste di chiarimento di Repubblica.

Coronavirus, Speranza: "Chi torna andrà in quarantena"

"Gli italiani che tornano dalla nave da crociera Diamond Princess saranno in quarantena". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite della trasmissione 'Agorà' su RaiTre.

Da lunedì, intanto, in Cina il numero giornaliero di casi di nuova malattia da coronavirus (Covid-19) è sceso per la prima volta a meno di 2.000. Lo ha affermato Mi Feng, funzionario della National Health Commission. Una buona notizia arriva anche dal numero quotidiano di nuovi decessi, che è sceso a meno di 100 in tutto il Paese. Anche fuori dalla provincia di Hubei, il 'cuore' dell'epidemia cinese, le nuove infezioni confermate sono diminuite per la prima volta ad un numero inferiore a 100.Il ministero della Salute di Pechino ha aggiornato il bilancio delle vittime e dei contagiati: i morti sono 1.868 e 72.434 i contagiati. Di contro 1.701 sono i pazienti che sono stati dimessi, il che porta a 12.522 il numero delle persone guarite.