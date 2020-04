Coronavirus, calo record dei positivi. Stop alla conferenza stampa di Borrelli

Coronavirus, Protezione civile: Attualmente positivi -3.106 in 24 ore - E' in calo di 3.106 il dato degli attualmente positivi in Italia al Covid-19 e, secondo i dati della Protezione civile, si attesta oggi a 101.551.

Coronavirus, Protezione civile: 285 morti, totale deceduti 27.967 - Sono 285 i pazienti affetti da Covid-19 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero dei decessi, su base nazionale, sale a 27.967.

Coronavirus: Protezione civile, 4.693 persone guarite da ieri, e' record - Sono 75.945 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus Covid-19. Lo riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Da ieri sono guarite 4.693 persone, il doppio rispetto a ieri quando erano state 2.311. Si tratta del numero piu' alto dall'inizio dell'emergenza.

Coronavirus, Protezione civile: 1.694 in terapia intensiva -101 in 24 ore - Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per Coronavirus: sono 1.694, 101 in meno rispetto a ieri.

Coronavirus: Protezione civile, calano per la prima volta anche i ricoverati a domicilio - Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi. Delle 101.551 persone contagiate dal coronavirus, 18.149 sono ricoverate con sintomi, 1.061 in meno di ieri, 81.708 si trovano in isolamento domiciliare, 1.944 in meno di ieri, e 1.694 in terapia intensiva, 101 in meno di ieri. Si tratta poi del venticinquesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. E' quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus: Protezione civile, da ieri effettuati oltre 68 mila tamponi - Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.979.217 tamponi per il coronavirus. Lo si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Si tratta 68.456 di tamponi da ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati circa 63 mila.





Borrelli, nuova fase emergenza, stop conferenza stampa - Quella di oggi e' l'ultima conferenza stampa della Protezione Civile sull'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. "Come vedete dai dati - ha detto - ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa". "Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani - ha aggiunto Borrelli - come abbiamo sempre fatto".