Coronavirus, cardinale Tagle positivo: aveva incontrato Papa Francesco

Mai cosi' in alto, mai cosi' vicino al Papa: il coronavirus ha colpito il prefetto per la congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, nonche' presidente di Caritas Internationalis, cardinal Antonio Tagle. Filippino, 63 anni, considerato tra i collaboratori piu' in sintonia con Papa Francesco, il prelato e' risultato positivo ad un tampone faringeo, ha fatto sapere Matteo Bruni, il direttore della Sala Stampa Vaticana, al suo rientro a Manila.

Non presenta sintomi, e "restera' in isolamento fiduciario nelle Filippine". Subito sono state avviate le "verifiche necessarie tra quanti sono entrati in contatto con Sua Eminenza nei giorni scorsi. Il 7 settembre il Cardinale Tagle si era gia' sottoposto a tampone a Roma, con esito negativo". L'ultima volta che aveva visto il Papa risale al 29 agosto.