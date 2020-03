Coronavirus, che cosa si può fare fino al 3 aprile. Il vademecum con divieti e deroghe

Tutta l'Italia diventa zona protetta. Con l'ultimo dpcm sottoscritto la sera 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, le misure restrittive gia' applicate per la Lombardia e le 14 province del nord piu' colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale con il Dpcm 8 marzo. I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efficacia fino al 3 aprile. Cosi' sul sito del ministero della Salute.

MUOVERSI SOLO SE NECESSARIO - Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessita'. Per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione scaricabile da internet (in allegato). Una falsa dichiarazione e' un reato.

- Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. RISTORANTI E BAR CHIUSI ALLE 18 - Sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

CENTRI COMMERCIALI CHIUSI NEI FINE SETTIMANA (ECCETTO FARMACIE, PARAFARMACIE E ALIMENTARI) - Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell'esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone) SOSPESI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

ALLENAMENTI PER GLI ATLETI A PORTE CHIUSE - Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali. STOP A PALESTRE, PISCINE, SPA E CENTRI RICREATIVI

FERME SCUOLE E PATENTI Scuole e università restano chiuse fino al 3 aprile. Stop a tutti i concorsi, tranne quelli per titoli o per via telematica, si fermano anche gli esami per la patente. Unica eccezione i concorsi per i medici.

Coronavirus: il modulo di autocertificazione per muoversi

“Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

SCARICA QUI IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER MUOVERSI

Coronavirus: la digitalizzazione a supporto delle zone rosse

Imprese, associazioni e privati hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per chi si trova nella zona rossa.

Scopri i servizi e le soluzioni innovative a cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Elenco dei servizi disponibili

CONNETTIVITÀ E SERVIZI

Wind Tre

Di cosa si tratta

100 giga aggiuntivi gratuiti per un mese alla clientela mobile prepagata residente nelle zone rosse individuate dal DPCM del 1 marzo 2020. Parallelamente, sempre nelle zone rosse, sono stati sospesi i processi di sollecito di pagamento dovuti a eventuali morosità per tutti i clienti titolari di un abbonamento per la telefonia fissa o mobile. Disponibili per 7 giorni 100 giga gratuiti dalla seconda metà di marzo, progressivamente a tutti i clienti mobili voce ricaricabili, dando priorità a quelli residenti nelle zone individuate dal DPCM dell’8 marzo.

Come aderire

Gli utenti delle zone rosse sono stati raggiunti automaticamente. Gli altri interessati verranno informati direttamente con un SMS

SMART WORKING

Connexia

Di cosa si tratta

Connexia mette a disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l'utente

Come aderire

Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni

SERVIZI

Amazon Web Services

Di cosa si tratta

Amazon Web Service - AWS offre un pacchetto di crediti per fornire a Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni non governative e non profit, startup e imprese, l'accesso a piano di supporto e canale di assistenza AWS per progetti legati all’emergenza

Come aderire

È possibile inviare le richieste di adesione via mail a awsforitaly@amazon.com

CONNETTIVITÀ

Eolo

Di cosa si tratta

Eolo offre un mese di connettività internet gratuita ai clienti che risiedono nelle zone rosse

Come aderire

L’attivazione è automatica

CONNETTIVITÀ E SERVIZI

Tim

Di cosa si tratta

Disponibili gratuitamente giga o traffico voce illimitati verso numeri fissi e cellulari - fino al 27 marzo 2020 - per tutti gli utenti consumer mobili prepagati TIM, in base al profilo attivo e che risiedono in 60 comuni nella provincia di Lodi e in 23 in quella di Padova

Come aderire

Gli utenti interessati dall’iniziativa verranno informati direttamente da TIM con un SMS

SMART WORKING

Cisco Italia e IBM

Di cosa si tratta

Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e il supporto da parte di volontari IBM

Come aderire

Clicca qui per tutte le informazioni

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo Mondadori

Di cosa si tratta

Abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo Mondadori. Il servizio consente la lettura delle riviste in formato digitale per i cittadini che vivono nelle zone rosse.Testate disponibili a scelta tra: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell'8 marzo 2020, torneremo presto online

E-LEARNING

Amazon

Di cosa si tratta

Amazon offre gratuitamente webinar di formazione, della durata un’ora e trenta, su materie STEM e destinati ai docenti della scuola primaria e secondaria di I° grado delle zone rosse. I corsi riguarderanno le opportunità del Creative Learning e Coding applicate alla didattica. Durante l'attività verranno presentati strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo "kit" per progetti in classe

Come aderire

Per partecipare è possibile inviare una mail a itfctourleaders@amazon.com con oggetto “Webinar STEM”, indicando le proprie generalità e l’istituto di appartenenza. Il docente riceverà una mail con le istruzioni e le credenziali di accesso

SERVIZI

Italia Online

Di cosa si tratta

Per tutti coloro che risiedono nei comuni della zona rossa, Italia Online rende disponibile gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga

Come aderire

Il servizio è attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 visitando l’indirizzo web mailpec.libero.it

CONNETTIVITÀ

Vodafone

Di cosa si tratta

Per i residenti nelle zone rosse, Vodafone elimina i limiti di minuti, SMS e giga. Inoltre, per facilitare le procedure di smart working, prevista l’eliminazione dei limiti di traffico dati sulle SIM voce per le utenze di imprese e partite iva italiane. Le iniziative sono attive per un mese

Come aderire

L’attivazione del servizio è automatica

CONNETTIVITÀ

Fastweb

Di cosa si tratta

Fastweb offre gratuitamente l’aumento fino a 50GB del pacchetto dati di tutte le SIM ricaricabili per gli utenti residenti nelle zone rosse. Il servizio non ha scadenza e resterà incluso nell’offerta dell’utenza per sempre

Come aderire

L’ attivazione è automatica

E-LEARNING

Weschool

Di cosa si tratta

WeSchool (powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da smartphone, tablet o computer, di portare in modo molto semplice la propria classe online, condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. E’ inoltre presente un’aula virtuale per fare video streaming a distanza

Come aderire

Consulta la guida per usare gratuitamente la piattaforma. Accedi attraverso Piattaforma web, App Android o App iOS

CONNETTIVITÀ E SERVIZI

Tim

Di cosa si tratta

Tim offre agevolazioni per gli utenti privati di rete fissa che risiedono in 60 comuni nelle province di Lodi e in 23 in quella di Padova.Previsti:

la gratuità del traffico voce nazionale verso i numeri fissi e mobili, per il mese di marzo 2020, per coloro che non hanno già un’offerta che include telefonate illimitate;

la fruizione dei contenuti TIMVISION

Come aderire

Gli utenti interessati dall’iniziativa per il traffico voce verranno informati direttamente da TIM.Per fruire dei contenuti TIMVISION è possibile registrarsi online al servizio, attraverso la connessione wifi di casa da rete fissa

SMART WORKING

Microsoft

Di cosa si tratta

Tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità, per PMI, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole, sia già clienti che no

Come aderire

Clicca qui per maggiori informazioni

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo GEDI

Di cosa si tratta

Gratuito per tre mesi l’abbonamento a La Stampa. Il servizio è disponibile per chi risiede nelle zone rosse

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell'8 marzo 2020, torneremo presto online

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo GEDI

Di cosa si tratta

Gratuito per tre mesi l’abbonamento a la Repubblica. Il servizio è disponibile per chi risiede nelle zone rosse

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell'8 marzo 2020, torneremo presto online

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo GEDI

Di cosa si tratta

Gratuito per tre mesi l’abbonamento a il Mattino di Padova. Il servizio è disponibile per chi risiede nelle zone rosse

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell'8 marzo 2020, torneremo presto online

CONNETTIVITÀ E SERVIZI

Tim

Di cosa si tratta

Per la Pubblica Amministrazione e per le utenze business, TIM rende disponibili, indipendentemente dall’area geografica, 100 Giga gratuiti per 30 giorni a tutte le linee mobili business con bundle dati attivo

Come aderire

Gli utenti interessati verranno informati con un SMS, rispondendo al quale potranno attivare il servizio

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo Mondadori

Di cosa si tratta

I cittadini che vivono nelle zone rosse possono accedere gratis alla lettura di un e-book a scelta (tra saggistica, narrativa, varia e libri per ragazzi) del catalogo Mondadori. Il libro scelto potrà essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell'8 marzo 2020, torneremo presto online