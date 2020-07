Coronavirus, contagi in lieve risalita: 223 nuovi positivi in 24 ore

I nuovi contagi per il coronavirus sono 223, in aumento rispetto a giovedì 2 luglio quando erano stati 201. Di questi, 115 casi sono in Lombardia (24 nel milanese di cui 12 in città), il 51,5% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale a 241.184.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 15, in calo rispetto alle 30 di ieri. I morti per coronavirus salgono cosi' a 34.833, secondo i dati del Ministero della Salute.

Le 15 vittime si sono registrate in 6 regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio. Solo 2 le regioni ( oltre alla provincia di Bolzano) che non fanno segnare nuovi casi: si tratta delle Marche e del Molise.

CORONAVIRUS: IN LOMBARDIA +115 CASI, 4 MORTI

Sono 115 i nuovi casi positivi al CORONAVIRUS in Lombardia (di cui 35 a seguito di test sierologici e 34 'debolmente positivi') per un totale complessivo di 1.064.173. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Il totale dei pazienti deceduti dall'inizio dell'epidemia sale invece a 16.675 (+4 rispetto a 24 ore fa), mentre i pazienti guariti/dimessi sono 67.871 (+261) di cui 65.548 guariti e 2.323 dimessi. Restano stabili i ricoverati in terapia intensiva (41) e i ricoverati non in terapia intensiva (241). I nuovi tamponi effettuati sono invece 9.758.