Coronavirus, il contagio non ferma le escort. Boom nella Milano in quarantena

Inchiesta di Claudio Bernieri

Dalla Russia con amore. Già, ma la distanza di sicurezza di due metri tra gli amati in hotel? E il bacio profondo, il french kiss, promesso nei “ servizi”, come si attua con le mascherine?

E la amuchina? Va spalmata sugli organi di riproduzione e , in questi casi, di lussuria?

Le agenzie dell’amore a pagamento a differenza di locali ristoranti pizzerie pub e partite di calcio , restano incredibilmente aperte.

Vanni pieno ritmo le agenzie di escort che procurano signorine moscovite o bielorusse ai milanesi in quarantena,, L’amplesso a pagamento non contagia?

Un semplice bacio può portare in rianimazione, ma il business delle Veneri a tassametro,a differenza dello shopping in crisi, è sempre al top negli alberghi a 3 stelle intorno alla Stazione Centrale, A pieno ritmo le agenzie Escortofitaly e Russiangilrsforme, sempre affollato il catalogo a luci rosse di Escortoforum. Milano ha attualmente, censite dal sito con una vetrina , ben 181 escort in attività : in centro sono 23, alla Stazione 12, in corso Buenos Aires 19. 23 sono le escort in tour a Milano in arrivo dalla Russia. Per non parlare del sommerso.

Il traffico , gli appuntamenti, il prezzo e le prestazioni vengono negoziati in inglese su wathsapp. Ma il contagio non sarà virtuale.

LE ITALIANE

Contattiamo Anna, una italiana tra le 181 escort in attività ufficiale a Milano:

“Ciao mi chiamo Anna e vivo a Milano. Sono una ragazza normale e lavoro come assistente di volo a Malpensa. Mi sono sempre piaciute le situazioni maliziose e il conoscere persone intriganti. Purtroppo, a causa del mio lavoro, non ho la possibilità di coltivare una relazione stabile; in compenso ho avuto qualche avventura con qualche pilota e con un paio di passeggeri conosciuti in prima classe. Mi sono iscritta su questo sito perchè sto cercando una avventura con un uomo prestante ed elegante che cerca le mie stesse cose senza impegni o vincoli, solo divertimento per entrambi. Il regalo che chiedo in cambio è probabilmente sopra la media, ( 300 euro ndr) ma cio' è dovuto dal fatto che ho poco tempo, visto il mio lavoro e soprattutto perchè preferisco farlo bene e farlo ogni tanto; non mi piace il taylorismo della catena di montaggio. Sono sempre stata una ragazza molto bella, fin da giovanissima; ho fatto in un paio di eventi, la baby-modella per un noto brand di abbigliamento per i più piccoli. Crescendo mi sono dedicata ad una attività sportiva agonistica che ha assorbito molte energie durante la mia adolescenza. Dopo ho continuato con gli studi, mi sono laureata in lingue e in Scienze Umane e adesso giro il mondo con il mio lavoro. Ho un volto bellissimo, un fisico molto atletico e generoso nei punti giusti ed ho tanta voglia di avventure”.

E la domanda? Ecco, davanti all’albergo dell’incontro di Anna, vicino al palazzo della Lombardia, un cliente che passeggia nervosamente. E ‘appena uscito da un incontro a pagamento con una professionista di Mosca:

LE RUSSE

“Stavolta ho beccato una bella sòla!!!

Accecato dalle foto e dalla scheda della ragazza, non ho badato al fatto che non era mai stata recensita e mi sono fatto inchiappettare per bene...

Arrivato in stanza, ho notato che i bagagli erano ancora da disfare e che la ragazza era ancora in tenuta da viaggio e chiacchierava con la sua collega. Mi sono chiesto: "ma questa una doccia se l’è fatta?".

Comunque, ragazza carina come in foto, parla abbastanza l’Inglese e... basta!

Come basta? Comincio a baciarla e (contrariamente a quanto riportato nella scheda del sito dell’agenzia)... niente lingua! Propongo un…. e lei rifiuta! Propongo un … cabrio e lei rifiuta! Comincia un penoso…. covered con abbondante uso di manina ed io la interrompo (educatamente, ci tengo a dirlo...) perchè deluso e "attapirato", anzi decisamente scocciato dal suo atteggiamento di furbastra (tanto per usare un eufemismo). Inizio a penetrarla, ma ormai il giocattolo si è rotto e decido di andarmene dopo appena 20 minuti di pena (non di pene...).

Appena uscito dall’albergo ho mandato un sms all’agenzia esprimendo la mia profonda delusione e devo dire che hanno risposto assicurandomi che avrebbero indagato...

Se io fossi un responsabile dell’agenzia mi guarderei bene dal mandare in giro ragazze che mi fanno perdere la faccia, tanto più che l’agenzia è nuova , deve rimboccarsi le maniche e quanto meno pretendere che le sigle per cui si paga vengano rispettate.

Io oggi mi sento preso in giro, anzi truffato, perchè ho pagato profumatamente per avere in cambio servizi che non mi sono stati forniti.

Da questo momento non sono più un loro cliente, a meno che non prendano provvedimenti seri nei confronti di chi prende in giro noi clienti e loro imprenditori.

Comunque, la ragazza è carina e chi si accontenta di questo può accomodarsi.

A questi prezzi? E col ben di Dio che c’è in giro?

Meditate, gente, meditate”.

LE MODELLE

“Sicuramente non le piacevo. Partiamo da questo assunto. Dubito che con tutti possa comportarsi come con me, altrimenti sarebbe già stata sabotata in massa. Comunque arrivo, busso, mi apre, vedo subito che sorride in modo malizioso (sono abbastanza giovane, forse è abituata agli uomini d'affari...infatti mi chiede subito l'età), verso il regalino e mi manda in bagno. Torno sul letto e come al solito scelgo di stare in slip e scoprirci insieme. Lei non vuole e mi rimanda in bagno perchè dice che non mi sono ben lavato. Vabbene, torno di la, ripeto la doccia, ritorno in camera abbastanza incavolato ma lei è veramente una creatura divina, forse se lo può permettere nel tirarsela così ma un corpo del genere è assolutamente la perfezione. Baci: neanche per l'anticamera del cervello: 5/6 a stampo per tutta la durata dell'ora, che comunque si è svolta nella classica routine dei due shot, molto passionali a dire la verità e carichi anche da parte sua in 4 posizioni. Anche l'esame orale è promosso però ero abbastanza deluso dalla sua zero credibilità nella simpatia. Quindi: aspetto voto 10 servizi voto 7 (per non dire meno...ma non riesco dare meno ad una gnoccola del genere)”.

Amori boccacceschi e grotteschi sul baratro del virus, una danza della morte che nessuno sembra voler regolare. I bordelli non vanno mai in quarantena.