Coronavirus, Crema il lazzaretto di Milano. "Lasciati soli dalla Regione"

Dall'ospedale di Crema arriva un ulteriore allarme. "Siamo il lazzaretto di Milano". Non le manda a dire l'assessore e medico Attilio Glamozzi, che se la prende con la Regione Lombardia: "Ci hanno lasciati soli. Ieri ho lavorato dalle 7 del mattino all'una e mezza di notte. Oggi sono riuscito a vedere qualche ora la mia famiglia". Parla Attilio Galmozzi, assessore comunale all'istruzione e a la Lavoro e medico presso l'ospedale di Crema. Ed è piuttosto scettico sulle scelte della Regione Lombardia che aveva definito il suo nosocomio un centro specializzato per il coronavirus. "Non capisco - spiega al Fatto Quotidiano - come questo possa essere un ospedale specializzato, quando abbiamo sette posti in terapia intensiva e non c'è un infettivologo, l'ultimo se nè andato due anni fa. Io e i miei colleghi avevamo capito da tempo che sarebbe finita così, quando hanno chiuso l'accesso alle ambulanze all'ospedale di Lodi e a quello di Cremona e i pazienti con problemi arrivavano tutti qua. Noi saremo il grande lazzaretto. E infatti abbiamo già un anestesista di 51 anni in rianimazione, un'infermiera al pronto soccorso che ha solo 44 anni, ed è intubata".