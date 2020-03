Coronavirus, Csm: stop a plenum e a sedute commissioni

Gli uffici a Palazzo dei Marescialli rimarranno aperti ma per il mese di marzo non saranno convocate le ordinarie sedute di plenum e commissioni. E' quanto deciso oggi dal plenum del Csm che ha approvato all'unanimita' la proposta del Comitato di presidenza. In pratica, ferma restando l'attivita' del Comitato di presidenza, fino al 3 aprile prossimo, la sezione disciplinare, le commissioni e il plenum si riuniranno solo in caso di necessita'.