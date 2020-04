Coronavirus, la Camera approva Def e scostamento di bilancio da 55 mld

Coronavirus, Def: la Camera approva con lo scostamento di bilancio da 55 miliardi

Via libera unanime della Camera alla nuova richiesta del governo di aumento del deficit e lo scostamento di bilancio per di 55 miliardi: risorse, queste ultime, necessarie per fronteggiare l’emergenza Coronavirus attraverso il decreto aprile da varare come sostegno all’economia italiana. I voti a favore sono 512, uno solo voto contrario (del deputato Vittorio Sgarbi) e nessun astenuto. Hanno votato a favore le forze di maggioranza e le forze di opposizione. In quel caso era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Aula di Montecitorio e l’ok è arrivato quasi all’unanimità. Subito dopo è stato votato il Def con 295 voti a favore, 191 contrari e nessun astenuto. In questo caso i voti a favore sono stati quelli della maggioranza, mentre parere negativo è giunto dalle opposizioni.