Coronavirus, è boom di contagi: 845. Veneto e Lombardia oltre quota 150

Sono 845 nelle ultime 24 ore i contagiati da Covid-19 e 6 le vittime, che portano il totale dei morti a 35.418. Sale il numero di tamponi effettuati, 77.442, ieri erano stati 71.095. E' quanto si apprende dal bollettino quotidiano sulla situazione del Covid-19 in Italia pubblicato sul sito del ministero della Salute, secondo cui il totale dei casi di coronavirus in Italia registra quota 256.118 dall'inizio dell'epidemia. I guariti/dimessi sono 204.686. Attualmente sono ricoverate con sintomi 883 persone (+17 rispetto a ieri), alle quali si aggiungono 68 ricoverati nelle terapie intensive (2 piu' di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 15.063 (+635) persone, per un totale di attualmente positivi di 16.014. Quanto alle regioni, il Vento con 159 contagi registra il maggior numero di nuovi casi. Seguono Lombardia con 154, Lazio con 115, Toscana 59, Campania 53 ed Emilia-Romagna e Piemonte con 52.