Coronavirus, farmaco antiartrite anche a Lecce. Tocilizumab usato per il Covid19

L'emergenza Coronavirus continua e non essendoci ancora un vaccino, i medici devono ricorrere a farmaci sperimentali. Sembrano funzionare in parte i medicinali utilizzati per combattere Ebola e la malaria e quelli studiati per la lotta all'Aids. Ma da qualche tempo sta prendendo piede l'utilizzo del Tocilizumab. "Uno dei farmaci che noi stiamo utilizzando - spiega il reumatologo Maurizio Muratore al Quotidiano di Puglia - per bloccare l'infiammazione è l'anti-interluchina 6, come è appunto il Tocilizumab, che interviene bloccando l'iperattività e ha portato risultati nella lotta all'artrite remautoide. Lo stesso meccanismo avviene per il coronavirus e in questo caso il farmaco va ad agire bloccando la distruzione del tessuto polmonare. Il dubbio - prosegue - è capire il giusto "timing" di utilizzo, per questo per il momento viene usato solo sui pazienti gravissimi, per cui ogni altra terapia non porterebbe alcun risultato. Il farmaco potrebbe davvero avere effetti positivi sui malati di Covid-19 ed è stato utilizzato anche per un paziente ricoverato a Lecce, che si aggiunge agli altri casi sparsi per l'Italia. Tra 10-15 giorni - dopo l'ok dell'Aifa - verrà somministrato su altri 250 pazienti".