Coronavirus fase 2: termoscanner in stazioni-aeroporti. Mentre in metro...

Coronavirus, Campania autorizza la "corsetta" all'alba e al tramonto

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza con cui autorizza alcune attività sportive individuali. Dal 27 aprile al 3 maggio si potrà svolgere attività motorie nei pressi della propria abitazione ma da soli (o con un familiare se convivente). Obbligatoria la mascherina e il distanziamento di almeno due metri da altre persone. Lo si potrà fare in due fasce orarie: dalle 6:30 alle 8:30 e dalle 19:00 alle 22:00.

Coronavirus fase 2: termoscanner in stazioni-aeroporti

I termoscanner saranno disposti in tutte le stazioni e gli aeroporti: sarebbe questa una delle misure contenute nelle linee guida per i trasporti e allegate al dpcm per la ripartenza. Non ci saranno invece nelle stazioni della metropolitana, non ne sara' interessato insomma il trasporto pubblico locale.

Coronavirus fase 2: su bus e metro naso e bocca coperti, anche con stoffa

Si potra' accedere solo con naso e bocca coperti con una mascherina, anche di stoffa. Sarebbe questa, apprende l'AGI, una delle indicazioni contenute nel dpcm sulla ripartenza e legata al settore del trasporto pubblico. Questa misura diventerebbe obbligatoria per gestire la Fase 2, oltre a quella di mantenere il distanziamento sociale. Altre indicazioni riguardano l'invito a seguire strettamente la segnaletica per l'entrata e l'uscita da un mezzo pubblico, a utilizzare solo le porte preposte, e ad acquistare il biglietto in formato elettronico. La raccomandazione ai passeggeri sara' anche quella di lavarsi spesso le mani, anche se i dispenser col gel disinfettante saranno disponibili solo nelle grandi stazioni e non in tutti gli scali ferroviari. Ci si potra' poi sedere solo sui posti consentiti, non si potra' chiedere informazioni al conducente e occorrera' sottoporsi ovviamente ai termoscanner che saranno disposti in ogni scalo aeroportuale e in ogni stazione.