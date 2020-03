Fca, sanificazione negli stabilimenti. Chiusi Pomigliano, Melfi e Cassino

Emergenza coronavirus, provvedimenti per arginare il contagio

Anche il gruppo Fca ha dovuto adottare provvedimenti straordinari per far fronte all’emergenza coronavirus. A partire dall’11 marzo, tutti i principali stabilimenti italiani di Fca saranno interessati da interventi straordinari di sanificazione che arriveranno anche, in alcuni casi, alla chiusura temporanea di singoli impianti per poter applicare tutte le misure necessarie per minimizzare il rischio di contagio tra i lavoratori. Lo dice il gruppo in una nota.

In particolare, saranno ridotte le produzioni giornaliere con un minor addensamento di personale nelle principali aree di lavoro. Pomigliano sarà chiuso oggi, domani e venerdì, Melfi giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì e Sevel giovedì, venerdì e sabato.

Sanificazione necessaria per arginare il contagio da coronavirus

Il Gruppo spiega che in ogni stabilimento saranno fatti interventi specifici di igienizzazione delle aree di lavoro e in particolare delle aree comuni di relax, degli spogliatoi e dei servizi igienici. Le azioni di igienizzazione dei singoli locali proseguiranno anche successivamente a questo primo intervento straordinario.

"Questi nuovi importanti interventi rafforzano le misure di sicurezza che sono state immediatamente implementate all'esplosione del virus in Italia nelle scorse settimane e che sono state comunicate a tutti i lavoratori italiani con molteplici strumenti di comunicazione interna (Employee Portal, locandine nei siti produttivi, informative dei singoli responsabili delle risorse umane, etc).

Tra le principali azioni, la facilitazione del lavoro a distanza per gli impiegati e l'applicazione di rigidi controlli e misure di sicurezza nelle mense e agli accessi di tutti i siti del gruppo".

Tutte le altre strutture amministrative di Fca continueranno regolarmente le loro attività nel rispetto delle norme e delle disposizioni governative con al tempo stesso il mantenimento delle misure di sicurezza e igiene applicate fin dal primo momento dell'esplosione del coronavirus.