Coronavirus, Federalimentare: "Eccellenze italiane sotto attacco. Parlamento Europeo ed EFSA garantiscano i nostri prodotti"

Il cibo italiano è da sempre sinonimo di qualità ed eccellenza e non a caso rappresenta un simbolo del ‘made in Italy’ apprezzato in tutto il mondo. Grazie alle esportazioni, il settore alimentare svolge un ruolo da traino per l’economia del Paese, tuttavia l’intera filiera rischia di essere minacciata dagli allarmismi e dalle fake news legate all’emergenza Coronavirus.

"Certificazioni virus free, difficoltà a far arrivare le materie prime dall'Europa e una comunicazione falsa che, sotto il cappello della satira, fa terrorismo sui nostri prodotti: tutti fattori che mettono ingiustamente a dura prova e danneggiano l’export delle eccellenze alimentari italiane" commenta così Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, le preoccupanti conseguenze che si stanno verificando dopo l'emergenza Coronavirus.

"Alcune news che circolano in questi giorni sui nostri prodotti sono frutto di una comunicazione scorretta e di vere e proprie pratiche commerciali sleali come il video prima trasmesso e poi rimosso dal canale privato Canal Plus nel quale si ironizzava sulla pizza italiana".

“Ribadiamo che il cibo è sicuro e non corre alcun rischio con il Covid-19. Si sta facendo terrorismo psicologico sui nostri prodotti, con il rischio di indurre una frenata ancora maggiore all'economia. In tal senso, non è sufficiente che a rassicurare i consumatori sia la sola industria alimentare, per questo chiediamo all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, di farsi garante della sicurezza e qualità indiscussa dei nostri prodotti da sempre sottoposti a controlli stringenti. Sarebbe opportuno, inoltre, che il Parlamento europeo si esprimesse a tutela del settore agroalimentare", conclude Vacondio.