Coronavirus, folla di persone a Termini: nessuna misura di sicurezza

da 7 Colli

Una fotografia di questa mattina presto è il segno dell’irresponsabilità nel cuore della Capitale. Come scrive 7 Colli, un'immagine stigmatizzata su Facebook dal gruppo Dillo a noi Roma. Una marea di gente accalcata. Nessuno intervento da parte delle forze dell'ordine. È questa la sicurezza garantita? Ci sono telecamere attive per identificare ciascuno di questi pazzi che non si rendono conto del pericolo che corrono?

Ci chiediamo se a Roma esista la forza pubblica. Se le ferrovie siano in grado di gestire questa situazione. Il coronavirus non è uno scherzo, ma qui siamo di fronte a una sottovalutazione gigantesca di un pericolo per tutti. Attendiamo spiegazioni dai ministri competenti, perché queste sono autentiche bombe scaraventate in mezzo alla città.

Quella folla ammassata viola palesemente ogni regola, ogni raccomandazione sanitaria e persino ogni discussione sulle famose autocertificazioni sulle quali ogni giorno ci scervelliamo. In famiglia ci si chiede: “Uscire con l’automobile dal comprensorio per andare a buttare l’immondizia sarà uno stato di necessità?”.

Poi apri facebook e nella home ti appare questo attentato collettivo alla salute pubblica. È uno scandalo intollerabile in tempo di coronavirus. Per qualche minuto abbiamo indugiato, auspicando che si trattasse di una foto fake, ovvero risalente a tempo addietro e spacciata per odierna. Invece abbiamo compiuto le nostre verifiche ed è un’immagine drammaticamente reale e ci dovrà essere qualcuno a rispondere dello stato di pericolo in cui ci siamo cacciati.

Non c’è bisogno di untori in giro per Roma, per giunta alla stazione Termini. Perché vuol dire essere oltre la soglia di ogni limite possibile. Non vogliamo mai più vedere roba del genere e qualcuno ci sarà che deve pagare. Perché nessuno può raccontarci di non essersene accorto. Questa foto documenta uno scandalo. Uno schiaffo in faccia a chi sta soffrendo. Una mortificazione per medici e infermiere che lottano per salvare vite umane.