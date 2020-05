Coronavirus, i malati in calo di 2.377 unità. Preoccupano Lombardia e Piemonte

Netto calo dei malati (-2.377 unita') che fanno scendere il totale a 62.752 e 161 decessi, sostanzialmente pari ai 162 registrati ieri. Con un rallentamento dei contagi totali in termini assoluti, che passano dai +813 conteggiati ieri ai +665 di oggi, per un totale di 227.364 casi totali da inizio pandemia. Questi i dati salienti del Bollettino della Protezione civile sul Cod-19. Continua il calo dei ricoveri nelle terapie intensive (-40 oggi) e nei reparti (-337), mentre in isolamento domiciliare sono oggi 1.970 pazienti in meno (in tutto sono 54.452). Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 132.282, con un incremento di 2.881 persone rispetto a ieri. In tutto a oggi sono stati fatti 3.171.719 tamponi, per un totale di 67.195.

Nel dettaglio - secondo la Protezione Civile - i casi attualmente positivi sono 26.671 in Lombardia, 9.151 in Piemonte, 5.098 in Emilia-Romagna, 3.532 in Veneto, 2.117 in Toscana, 2.178 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 1.974 nelle Marche, 1.442 in Campania, 1.902 in Puglia, 126 nella Provincia autonoma di Trento, 1.523 in Sicilia, 596 in Friuli Venezia Giulia, 1.317 in Abruzzo, 272 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 331 in Sardegna, 46 in Valle d'Aosta, 353 in Calabria, 198 in Molise e 73 in Basilicata.