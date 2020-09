Coronavirus, dati 21 settembre: 1.350 nuovi positivi, 17 morti

In calo i nuovi contagi in Italia, 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo pero' con i pochi tamponi, come sempre il lunedi': 55.862 contro 83.428 di ieri (e i picchi di oltre 100mila nei giorni scorsi). In lieve aumento i decessi, 17 oggi (ieri erano 15), mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu' casi nelle 24 ore e' la Campania (243), seguita da Lazio (198), Emilia Romagna (116) e Veneto (103), mentre la Lombardia si ferma a 90. Nessuna regione a zero casi, mentre l'Abruzzo ne segnala 72 ma e' il dato cumulativo degli ultimi tre giorni. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 299.506. Sul dato dei decessi pesa il bilancio del Lazio, 5 vittime in un giorno, cui si aggiungono Sicilia (3), Sardegna (2) e una ciascuna in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Puglia, Abruzzo e Umbria. Il totale sale a 35.724, mentre i guariti totali sono 218.703. Sale ancora il numero delle persone attualmente positive, 981 in piu' (ieri 937), e sono 45.079. Dopo due giorni di calo, balzo dei ricoveri in regime ordinario, 110 in piu', per un totale di 2.475, mentre le terapie intensive salgono di 10 unita' e sono 232 in tutto. Infine, sono 42.372 le persone in isolamento domiciliare.