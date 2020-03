Coronavirus, il contagio approda alla Rai. Scoperto un caso di positività

Il Coronavirus approda anche alla Rai, ma purtroppo non come argomento discusso nei notiziari o nei talk show. Un caso di positività al contagio è stato infatti scoperto nell'azienda del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, questo lo si sa con certezza. Un po' meno sicuro il luogo nel quale esso è stato riscontrato. Secondo voci da Viale Mazzini, la sede Rai nella quale è stato scoperto il caso di positività dovrebbe essere Saxa Rubra, sede dalla quale vengono trasmessi i Telegiornali nonché alcuni programmi quali UnoMattina e Storie Italiane. Secondo una nota dell'azienda, il contagiato - un dipendente reduce da una trasferta in zona gialla - è stato ricoverato allo Spallanzani e verserebbe in buone condizioni.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda.