Coronavirus, il turismo europeo riparte. Via libera ai viaggi dal 15 giugno

Il Coronavirus non è stato ancora sconfitto, in Italia così come in tutta Europa e non lo sarà fino a quando non sarà stato inventato un vaccino. Ma il vecchio continente ha fretta di ripartire e la Germania ha fatto da apripista per rilanciare il turismo, dal 15 giugno arriverà il via libera a viaggiare, il ministro degli esteri Heiko Maas - si legge sul Messaggero - presenterà la proposta al governo per togliere il «travel warning» per gli altri 27 stati membri più Regno Unito, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtestein. Nello stesso tempo Berlino preme con insistenza sugli altri governi affinché garantiscano tutte le misure necessarie per tutelare i turisti dal contagio proponendo che impongano chiusure nelle aree in cui emergessero oltre 50 nuovi casi ogni centomila persone in 7 giorni.

Si scommette sull'apertura, dunque. Anche per l'Italia c'è bisogno che dal 15 giugno si riaprano davvero le frontiere europee trasformando una giornata qualsiasi in un «D-day per il turismo» come l'ha definita ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Una data spartiacque, soprattutto per città come «Roma, Firenze, Milano o Napoli» che basano il proprio mercato turistico sui viaggiatori stranieri. Come spiega Roberto Necci, presidente del centro studi di Federalberghi Roma: «L'incidenza del fatturato non italiano sugli alberghi della Capitale è dell'80% per cui a noi non basta la mobilità regionale».