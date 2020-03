Coronavirus, il tutorial per apparecchiare nei ristoranti per evitare il contagio. La Federazione Italiana Cuochi , in un video tutorial, illustra ai ristoratori come apparecchiare e ai commensali come stare seduti a tavola

La sicurezza passa anche attraverso piccoli gesti come quello di apparecchiare e di sedersi a tavola, la federazione italiana cuochi mostra in questo semplice e pratico tutorial come comportarsi a tavola.