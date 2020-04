Coronavirus, in calo il numero delle vittime: più 431

Sono 1.984 i nuovi positivi al coronavirus in Italia. In totale i casi salgono così a 102.253. Sono i dati resi noti dalla protezione civile. Oggi si registra un drastico calo dei morti, 431. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sale così a 19.899.



Coronavirus: oggi calo piu' consistente numero ricoveri - Oggi si registra il calo piu' consistente nel numero di persone ricoverate per patologie legate all'epidemiia di coronavirus in Italia: sono meno 297 rispetto a ieri, per un totale di 2.784. E' una settimana che si registra il calo, con numeri altalenanti, ma il dato di oggi - ha spiegato il professor Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemnelli, nel corso del briefing con la stampa tenuto con il capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, costituisce un segnale molto incoraggiante.



Coronavirus: 9° giorno di fila calo ricoveri terapia intensiva - Con quello di oggi e' il nono giorno di fi la che si registra un calo di ricoveri nele terapie intensive degli ospedlai italiani per l'epidemia di coronavirus. Oggi sono infatti segnalati 3.343 ricoveri in totale in questi reparti, con una flessione di 38 unita', e secondo il professor Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemnelli, intervenuto nel corso del briefing con la stampa tenuto con il capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, sta a significare che si tratta di un trend "ormai affidabile, significa che siamo riusciti a ridurre la pressione sul punto chiave del servizio sanitario nazionale". Quello dei ricoveri in terapoia intensiva era ed e' - ha detto inooltre Richeldi - un "dato critico per il SSN" e questo trend in discesa significa un'importante evoluzione nella lotta all'epidemia "fatta anche attraverso il rispetto delle prescrizioni e delle misure di contenimento cher stanno dando effetto".



Coronavirus: Borrelli, ordinanza assistenza migranti soccorsi - "Ho firmato un'ordinanza per l'assistenza sanitaria e sorveglianza dei migranti soccorsi in mare o che hanno raggiunto il nostro territorio attraverso sbarchi autonomi. E' un provvedimento necessario dopo quello interministeriale dei giorni scorsi secondo il quale i nostri porti non sono sicuri". L'ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile. "E' un provvedimento applicato per la prima volta e per i 156 migranti che sono attualmente sulla nave Alan Kurdi", ha aggiunto.



Coronavirus: Borrelli, a Bolzano -110 guariti rispetto a ieri - "La Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei guariti verificando una diminuzione di 110 rispetto a ieri". L'ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile.