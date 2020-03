Coronavirus, in Italia si sfiorano i 4000 contagiati. Spallanzani: 37 positivi

Coronavirus, in Italia si sfiorano i 4000 contagiati

In Italia sono quasi 4000 (3916) i contagiati da Coronavirus. Sono stati registrati 620 malati in più in un giorno, 25 l'ora; 49 morti in più rispetto a giovedì, con un aumento del 33,1%, che fanno arrivare il totale a 197, il 4,25% del totale dei malati. Secondo il bollettino della Protezione civiledi venerdì nella giornata di ieri ci sono stati 49 morti, per cui le vittime sono salite a 197, mentre i guariti sono 523.

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, CASI POSITIVI IN BUONE CONDIZIONI TRANNE 8 POLMONITI

"Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili, a eccezione di otto che presentano polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento". Lo riferisce il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma. I pazienti in osservazione in Istituto sono 26.

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, DIMESSI 252 PAZIENTI FRA GUARITI E NEGATIVI

"I pazienti, a oggi dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 252". Lo si legge nel bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma. "In giornata - prosegue la nota - sono previste le dimissioni di diversi pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici".

Coronavirus: Spallanzani, 37 positivi ricoverati

"In questo momento sono ricoverati 73 pazienti presso il nostro Istituto. I pazienti Covid positivi sono in totale 37. I pazienti in osservazione sono 26". Lo si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani.

CORONAVIRUS: IN VATICANO UN SOLO PAZIENTE POSITIVO AL COVID-19

In Vaticano il caso di positività al Covid-19 resta uno solo. Il paziente che l'altro ieri si è recato al Fas, l'ente che assicura l'assistenza sanitaria per il personale ecclesiastico, religioso e laico, in servizio e in quiescenza della Città del Vaticano, e che ora si trova ricoverato. Chi ha interagito con lui nei locali sanitari è in quarantena in via cautelativa. Sempre ieri, a quanto si apprende da fonti vaticane, era stato registrato un caso sospetto in Segreteria di Stato. Si è immediatamente provveduto a fare il tampone alla persona che ha dato esito negativo. Ad ogni modo, la sezione nella quale lavora il paziente - risultato negativo al test - in via cautelativa è stato chiusa e sottoposta a sanificazione come prevede il protocollo sanitario per l'emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS: GOVERNO VALUTA NORME NAZIONALI ANTI-ASSEMBRAMENTI

Una nuova stretta per arginare la diffusione del Covid-19 sarà contenuta nel Dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare in giornata. Fra le misure di cui avrebbe parlato nel corso della notte con i ministri durante il Cdm, a quanto apprende l'Adnkronos, l'ipotesi di istituire nuove zone rosse, attenzionati i comuni di Alzano e Nembro, ma anche zone gialle più diffuse, ormai quasi una certezza. Nonché una nuova stretta per tutti: "Ci saranno norme più restrittive per l'intero territorio nazionale - spiega una fonte di governo - per limitare le ipotesi di assembramenti".

CORONAVIRUS: PRIMI DUE CASI POSITIVI NEL MESSINESE

Due i casi di Coronavirus nel messinese. Un anziano, che ora si trova nella sua abitazione, e' risultato positivo al tampone effettuato all'ospedale Papardo. "Si tratta di un professore universitario in pensione che ha contratto il coronavirus mediate suo figlio proveniente dall'estero" come scrive nella sua pagina social il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Il tampone sara' inviato a Catania per una verifica. Ieri sera, un altro caso, a S. Agata Militello. Un vigile del fuoco che e' stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

CORONAVIRUS: TURISTA BERGAMASCA RICOVERATA A PALERMO, OSPEDALE 'CONDIZIONI INVARIATE'

Restano invariate le condizioni della turista bergamasca ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cervello. La donna in vacanza in città e risultata positiva ai test per Coronavirus, è "senza febbre e in buone condizioni generali", spiegano dal nosocomio. Restano in quarantena in hotel gli altri componenti del gruppo che insieme a lei erano arrivati nel capoluogo siciliano per trascorrere qualche giorno alla scoperta della Palermo arabo-normanna. Per loro, però, presto si potrebbero riaprire le porte dell'albergo: i tamponi eseguiti di nuovo nei giorni scorsi sono risultati tutti negativi.

CORONAVIRUS: TRIESTE, POSITIVA OSPITE DI STRUTTURA PER ANZIANI

Una signora di 87 anni, ospite della struttura comunale per anziani Casa Serena, è risultata positiva al Coronavirus. Lo rende noto il Comune di Trieste - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, riferendo che l'accertamento ha peraltro avuto luogo all'Ospedale di Cattinara dove l'anziana, già ricoverata per altra patologia, era stata sottoposta a un tampone di routine. A Casa Serena, riferisce ancora il Comune, sono state disposte e sono in corso tutte le opportune misure di profilassi e controllo sugli ospiti e sul personale della struttura. L'Amministrazione comunale sta già informando i parenti degli ospiti.

CORONAVIRUS: MALDIVE CHIUDE DA SABATO A CHI ARRIVA DA DALL'ITALIA

Le Autorità maldiviane, nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19, hanno annunciato il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di sabato 7 marzo. Le autorità locali, si legge sul sito 'Viaggiare sicuri' della Farnesina, hanno inoltre temporaneamente sospeso l'ingresso nel Paese per i cittadini stranieri che risultino aver soggiornato - o anche solo transitato - nella Repubblica Popolare Cinese. Tale misura viene applicata anche a coloro che risultino aver soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese e che siano transitati successivamente in altri Paesi prima di arrivare alle Maldive. Le autorità locali hanno inoltre deciso di sospendere temporaneamente, fino a nuovo ordine, l'ingresso alle Maldive per i viaggiatori provenienti o in transito dai seguenti Paesi: Iran e Corea del Sud limitatamente alle aree colpite dalla diffusione del coronavirus. A questo riguardo, si raccomanda di contattare la compagnia aerea di riferimento. Le autorità locali hanno disposto inoltre il divieto di sbarco per le navi da crociera. I cittadini delle Maldive in rientro da aree affette dal coronavirus saranno invitati ad osservare un periodo di quarantena all'arrivo.