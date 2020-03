Coronavirus, in lieve calo le vittime. E rallenta la crescita dei contagiati

Borrelli, trend contagiati in ribasso,anche Lombardia - "414 guariti, piu' di ieri, e 2470 nuovi positivi, meno di ieri, anche se mancano dati Puglia e provincia autonoma di Trento. Ma come vedete anche dai dati della Lombardia il trend e' in ribasso, registriamo questo dato". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.



Coronavirus: Borrelli,2.749 i guariti, 414 piu' di ieri - Sono 2.749 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 414 in piu' di ieri. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 369.



Coronavirus:23.073 malati in Italia, 2.470 piu' di ieri - Sono complessivamente 23.073 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a domenica di 2.470, ieri l'aumento era stato di 2.853. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.980. Il dato e' stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.



Coronavirus: superate 2mila vittime, 349 in un giorno - Superate le 2mila vittime del coronavirus in Italia, che sono complessivamente 2.158 le vittime, con un incremento rispetto a domenica di 349. Il dato e' stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento quotidiano era invece di 368.



Coronavirus:Borrelli,risorse dl sono quelle necessarie - "Le risorse messe in campo dal governo sono sicuramente quelle necessarie, se ne serviranno altre saranno sicuramente messe a disposizione dal governo". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo ai giornalisti sul nuovo decreto nella parte che riguarda la sua struttura.



Borrelli, a breve produzione nazionale mascherine - "A breve si avviera' la produzione nazionale di mascherine, che e' prevista anche nel decreto. Ricevo richieste di tantissime aziende che si propongono di produrle". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.