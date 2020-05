Coronavirus, l'allarme dei medici: "Le mascherine all'aperto sono dannose"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua ormai da tre mesi, ma ancora non si è capito se le mascherine sono utili oppure no per andare in giro. Quello che è certo è che i dispositivi protettivi sono indispensabili agli operatori sanitari, a stretto contatto con i malati, ma per le persone comuni i pareri sono discordanti. Uno studio molto documentato, prodotto da medici evidenzia come l'uso della mascherina inappropriato possa far aumenare i rischi per la salute. Gli studi (accountingweekly.com) dimostrano - si legge sulla Verità - che un uso prolungato della mascherina può provocare diverse patologie: mal di testa, aumento dell'insufficienza respiratoria e ipercapnia, vale a dire l'aumento dell'anidride carbonica nel sangue, perchè viene inspirata di nuovo.

Tutte queste patologie diminuiscono le difese immunitarie e possono favorire anche la formazione di un cancro. I danni variano a seconda del tipo di mascherine, quelle chiuse con dispositivi di respirazione sono le più pericolose se usate all'aperto, ma anche le chirurgiche - secondo questi studi - andavano bene per la fase iniziale del contagio a fine febbraio in Italia, ma adesso sono dannose. Il virus adesso - sempre secondo questo documento scientifico - adesso è sotto controllo e il nostro sistema immunitario ha bisogno di imbattersi nei virus e batteri degli altri altrimenti va in ipofunzione e poi in ipotrofia. Discorso diverso per i posti chiusi e i mezzi pubblici, lì ha lasua efficacia, ma non se usata per ore.