Coronavirus, La Spezia a rischio lockdown. Boom di contagi, Toti valuta misure

L'emergenza Coronavirus in Italia non è affatto finita. Si torna a parlare di lockdown, seppur circoscritti, in aree particolarmente affollate di positivi. E' il caso del comune di La Spezia, sotto stretta osservazione da qualche giorno, a causa dell'anomala impennata dei contagi. Toti, il governatore della Liguria - si legge sulla Stampa - ha confermato che nuove decisioni dipenderanno dalla situazione sanitaria dello Spezzino. L'inizio dell'anno scolastico, per adesso, resta confermato al 14 settembre. Un mini lockdown, per evitare che la situazione degeneri.

Le persone ricoverate, in tutta la Liguria, a ieri erano 96, con un contributo decisivo del territorio spezzino: 64, con 10 pazienti più dell’altro ieri e sei persone sottoposte a cure intensive. La situazione alla Spezia è l’unica a destare preoccupazione. Ed è la sola per cui sta vagliando un piano più strutturato. A suggerire di stringere le maglie, dopo le limitazioni introdotte negli ultimi giorni è stata la task force regionale coordinata da Alisa, dopo aver analizzato il trend dei contagi, che ha visto il territorio della Asl 5 staccare nettamente le altre province, dove invece il quadro è diverso dalla quiete degli ultimi mesi ma in sostanza sotto controllo.