Coronavirus: negli ultimi 14 giorni l'Italia ha meno incremento contagi in Ue

Negli ultimi 14 giorni, l’Italia è il Paese europeo con meno infezioni e quindi con una minore circolazione del virus rispetto agli altri stati membri. È quanto emerge dalla classifica stilata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e rilanciata sul sito del Financial Times. L’agenzia europea ha osservato che circa la metà dei casi attuali erano asintomatici e che i ricoveri e i decessi erano di gran lunga inferiori ai livelli di marzo-aprile.

Il primo posto di questa classifica, primato di cui avrebbe fatto volentieri a meno, purtroppo è occupato dalla Spagna. Il Paese iberico a oggi risulta il più colpito dell’area Ue. I pazienti ricoverati per il coronavirus negli ospedali spagnoli sono cresciuti di oltre l'80 per cento da giovedì 20 agosto e in alcune comunita' autonome, come l'Andalusia o Castiglia-La Mancia, sono addirittura triplicati.

Come scrive Agenzia Nova, attualmente, ci sono circa 8.400 persone ricoverate in Spagna, quando meno di un mese fa erano appena 5 mila. Ieri sono stati registrati 1.107 ricoveri in un solo giorno, un terzo dei quali nella comunita' di Madrid. In media i posti letto per Covid-19 rappresentano il 7,3 per cento dei totali a livello nazionale, anche se questa percentuale e' molto piu' alta a Madrid (18 per cento) e alle Isole Baleari (13 per cento).