Coronavirus,negozi abbigliamento:sanificazione vestiti provati e gel in cassa

Coronavirus,negozi d'abbigliamento: sanificazione vestiti provati e gel in cassa

L'emergenza Coronavirus in Italia riguarda tutte le attività lavorative. Tra queste ci sono anche i negozi di abbigliamento che si preparanno a riaprire dal 4 maggio. Ma il settore è particoarmente a rischio, perchè oltre alle distanze di sicurezza c'è il problema di disinfettare gli abiti che vengono provati prima di rimetterli negli scaffali. Le decisioni sulle riaperture - si legge sul Corriere della Sera - verranno prese sulla base di un protocollo nazionale unico, che sarà poi declinato a livello territoriale, ma nel governo sta maturando la convinzione di dover aprire tutti i negozi al dettaglio che sono in condizioni di garantire la sicurezza di personale e clienti con mascherine e guanti, la distanza di un metro, le file all’esterno, i dispenser per il disinfettante alle casse. Tra le misure allo studio per ridurre l’affluenza è prolungare gli orari ed estendere le aperture 7 giorni su 7, per quei negozianti che saranno in condizione di sostenere le spese. Chi vende vestiti - prosegue il Corriere - dovrà occuparsi della sanificazione dei camerini e i vestiti che saranno provati dovranno poi essere sanificati. Ecco perché bisognerà prevedere dei sistemi di sterilizzazione particolari che possano garantire la massima igiene di locali e prodotti.