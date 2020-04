Coronavirus, nelle terapie intensive -107 pazienti. Altri 578 morti

I positivi al coronavirus oggi in Italia sono 105.418, 1.127 in più rispetto a ieri. E' il dato fornito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del quotidiano aggiornamento delle 18.



Coronavirus, Borrelli: si registrano 962 guariti in più da ieri - Da ieri ci sono 962 persone guarite in più. Lo ha detto il Capo della Protezione Civile, Angelo Borreli, nel consueto punto stampa delle 18 sull'emergenza Covid-19. Da inizio crisi i guariti sono 38.092, ha specificato.



Coronavirus, Borrelli: oggi 578 decessi, in totale 21.645 vittime - Sono 21.645 le vittime in Italia da Covid-19 da inizio emergenza: 566 nelle ultime 24 ore. E' il dato fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.



Coronavirus, Borrelli: nelle terapie intensive 3.079 pazienti - "Nelle terapie intensive sono attualmente ricoverati 3.079 pazienti, 107 in meno rispetto a ieri". E' il dato fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Dei 105.418 attualmente positivi, Borrelli ha specificato, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 3.079 in terapia intensiva e 74.696 si trovano in isolamento domiciliare.



Coronavirus, Borrelli (Protezione civile): domani partira' terzo contingente medici - Domani partira' il terzo contingente di medici volontari. Si tratta di 71 persone che saranno impiegate nelle Regioni maggiormente colpite". Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Ad oggi sono piu' di 200 i medici inviati nelle Regioni piu' colpite e 200 gli infermieri", ha aggiunto.