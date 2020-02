Coronavirus, Niccolò allo Spallanzani. Di Maio: "Evacuati tutti gli italiani"

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, 68 PAZIENTI SOTTOPOSTI A TEST, 59 NEGATIVI E DIMESSI

"Sono stati valutati, ad oggi, nella nostra accettazione 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus". Lo sottolinea il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma. "Di questi, 59, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Dieci pazienti sono tutt'ora ricoverati: 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola); 6 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato; un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici".

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, NICCOLO' IN BUONE CONDIZIONI, SOLO 'FEBBRICOLA'

E' in buone condizioni di salute Niccolò, il 17enne italiano rientrato questa mattina da Wuhan. "Presenta febbricola e non manifesta altra sintomatologia", si legge sul bollettino dell'Istituto Spallanzani di Roma, dove il ragazzo è ricoverato in isolamento. Il ragazzo "appare assolutamente sereno e di ottimo umore", sottolineano i medici.

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, MIGLIORANO PARAMETRI COPPIA CINESE

I due cittadini cinesi provenienti da Wuhan, primi due casi confermati di infezione da nuovo coronavirus in Italia, "continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva" dell'Istituto Spallanzani di Roma. "Le loro condizioni cliniche sono stabili con parametri emodinamici migliorati. La prognosi resta riservata", si legge nel bollettino odierno.

CORONAVIRUS: DI MAIO, 'ITALIANI BLOCCATI SU NAVE CROCIERA? VALUTEREMO AZIONI'

"Da quello che sappiamo dalle autorità nessuno dei 35 italiani a bordo mostra sintomi. Valuteremo tutte le possibilità e valuteremo tutte le eventuali azioni per proteggere i nostri connazionali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un punto stampa all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dopo aver accolto l'arrivo di Niccolo', rispondendo a una domanda sugli italiani bloccati nella nave da crociera in quarantena in Giappone.

CORONAVIRUS: DI MAIO, 'PRESTO RIUNIONE STRAORDINARIA A FARNESINA CON IMPRESE'

"Nei prossimi giorni convocheremo una riunione straordinaria alla Farnesina con tutte le imprese interessate, incluse le principali associazioni come Confindustria, per fare il punto della situazione, individuare insieme esigenze per far fronte al contraccolpo di questa epidemia. E per studiare l'individuazione di mercati già maturi dove imprimere una forte accelerazione alle esportazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un punto stampa all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dopo aver accolto l'arrivo di Niccolo', il 17enne friulano che, dopo essere stato bloccato due volte a Wuhan a causa della febbre, oggi ha potuto fare rientro in Italia con un volo speciale dell'Aeronautica militare.

CORONAVIRUS: DI MAIO, 'EVACUATI TUTTI ITALIANI CHE VOLEVANO TORNARE DA WUHAN'

''Con oggi abbiamo completato il processo di evacuazione di tutti i nostri connazionali che volevano essere rimpatriati da Wuhan''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un punto stampa all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dopo aver accolto l'arrivo di Niccolo', il 17enne friulano che, dopo essere stato bloccato due volte a Wuhan a causa della febbre, oggi ha potuto fare rientro in Italia con un volo speciale dell'Aeronautica militare.

CORONAVIRUS: DI MAIO, 'BENTORNATO A CASA NICCOLO'

"Pratica di Mare. Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!". Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook, dopo l'atterraggio Pratica di Mare l'aereo KC 767A dell'Aeronautica militare con a bordo Niccolò, il 17enne italiano evacuato da Wuhan.

CORONAVIRUS: NICCOLO' ARRIVATO ALLO SPALLANZANI, RICOVERO IN QUARANTENA

Niccolò, il 17enne bloccato a Wuhan e riportato questa mattina in Italia con uno volo speciale attrezzato per il biocontenimento, è arrivato scortatk da auto della polizia è un mezzo dell'Esercito e dei vigili del fuoco all'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma dove sarà ricoverato in quarantena e molto probabilmente sottoposto ad accertamenti. Il ragazzo è risultato negativo già a due controlli effettuati in Cina per via di uno stato febbrile che aveva impedito il suo imbarco con il gruppo di italiani in isolamento alla Città militare della Cecchignola. Con lui sul volo oltre ad un team di medici e infermieri viaggiava anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che questa notte su Facebook ha postato la foto del trasbordo del ragazzo sottolineando che ''sta bene''. Ad attendere Niccolò, che dopo due tentativi di rientro in Italia andati male per una febbre, lo staff di medici e infermieri dello Spallanzani che assicureranno al ragazzo l'assistenza medica in isolamento. Insieme a lui nella struttura sono in quarantena da diversi giorni la coppia cinese e il ricercatore italiano risultati positivi al coronavirus.