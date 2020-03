Coronavirus, Non Sei Sola: la rete che sostiene le donne vittime di violenza

A sostenere le donne, durante i giorni di quarantena, la rete interistituzionale Non sei Sola

É stato evidenziato come le limitazioni di libertà abbiano determinato un crollo nelle chiamate al numero nazionale di pubblica utilità 1522. A rilevarlo è stato l’Istat, come dichiarato in un’intervista dalla direttrice Linda Laura Sabbadini.

Ad intervenire anche l'Onu che ha sottolineato quanto le le strategie di segregazione, nelle famiglie con problemi di violenza familiare, rischino di aumentare i casi di violenza.

L'organizzazione interistituzionale Non sei sola si fa carico del sostegno delle donne vittime di violenza, ancor più nei delicati giorni di quarantena. Per tutte quelle donne costrette a condividere il proprio domicilio con chi le maltratta, l'organizzazione ricorda che tutti i canali di sostegno continuano ad essere attivi.