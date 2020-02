Coronavirus, oltre 100 in Italia. Al 4° posto mondiale per contagi

Mentre sale a 2.461 il bilancio dei morti finora a causa del coronavirus (2.442 in Cina), in Italia si supera quota 100. Le stime sono del presidente della Lombardia Attilio Fontana che, parlando a SkyTg24, ha detto che le persone contagiate nella sola regione lombarda sono al momento 89. Aggiungendo i sedici casi in Veneto 2 in 2 in Emilia Romagna, 1 nel Lazio (la moglie del cinese ancora ricoverato e il ricercatore italiano sono stati curati e dimessi) e 3 in Piemonte, si sfonda quota 100.



Due le persone decedute finora, l'ultima ieri. La rapida diffusione del contagio porta il nostro Paese al quarto posto nella classifica mondiale dei contagiati, a ridosso del terzo posto occupato dal Giappone. 1) Cina 76.936; 2) Corea del Sud 556; 3) Giappone 135; 4) Italia 115; 5) Singapore 85; 6) Hong Kong 70; 7) Thailandia 35; 8) Usa 35; 9) Iran 28 ;10) Taiwan 28.



Nel Dragone, secondo quanto hanno fatto appena sapere le autorità sanitarie, sono 648 i nuovi casi di Coronavirus, casi che portano il numero totale di infezioni a livello nazionale a 76.936. 97 i nuovi decessi, arrivando così a 2.442. In Cina quasi tutti i nuovi casi e morti sono stati segnalati nella provincia centrale di Hubei le cui autorità locali hanno affermato che il periodo di incubazione per il coronavirus potrebbe durare fino a 27 giorni, secondo i media statali.

Intanto, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di istituire un tavolo permanente a Palazzo Marino, sede del Comune, per gestire l'emergenza da Coronavirus. "A mezzogiorno istituiremo un tavolo di lavoro a Palazzo Marino con il direttore generale e tutti i direttori" dei settori”, ha detto al termine del vertice che si è tenuto in prefettura per fare il punto sull'emergenza di Coronavirus in Lombardia. “Sarà un tavolo permanente per monitorare la situazione che si evolve". Il tavolo servirà "per vedere le regole per gli uffici comunali, sentiremo i presidenti dei Municipi e vedremo cosa fare per gli eventi visto che siamo anche nella settimana del carnevale", ha spiegato ancora Sala.

"Anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano e proporrò al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di allargare l'intervento a livello di Città metropolitana”, ha aggiunto il primo cittadino di Milano, secondo cui si tratta di ”un intervento prudenziale. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente”.

Mentre ieri sera per la prima volta nella storia del sabato sera durante la Milano Fashion Week, la sfilata di Armani è stata annullata, Sala sta pensando anche di rinviare alcuni eventi cittadini. “Gli eventi in città sono tanti, non immagino una città blindata in cui tutto viene annullato ma quelli che sono non obbligatori e rinviabili magari sarà buon senso rinviarli”, ha concluso.